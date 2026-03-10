キンドリルジャパン株式会社

ミッションクリティカルなエンタープライズ向けテクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーであるキンドリル（NYSE:KD、以下 キンドリル(https://www.kyndryl.com/jp/ja)）は本日、ネットワーク運用とセキュリティ運用を単一の運用モデルに統合した、同社初となる次世代型の指令拠点として「サイバー・ディフェンス・オペレーション・センター」を開設しました。インドのベンガルールに開設された同センターは、世界中の顧客にサイバーセキュリティとネットワーク運用の専門知識を提供することで、インシデント対応の迅速化、レジリエンスの強化、ITパフォーマンスの向上を支援します。

企業を取り巻くIT環境は現在、AIに起因するサイバーリスクの高度化、システム停止によるコストの増大、常時安定したサービス提供への期待の高まりなど、かつてないほど複雑化しており、高い可用性と強固なセキュリティを備えたデジタルサービスの提供が強く求められています。キンドリルが発表した「日本版キンドリル・レディネス・レポート(https://www.kyndryl.com/content/dam/kyndrylprogram/doc/ja/2026/japan-analysis-ja-jp.pdf)2025」によると、外部のビジネスリスクに十分に対応できていると回答した企業は31%にとどまり、技術の複雑性がAI活用の拡大における主要な障壁として挙げられています。こうした状況は、クラウド、データセンター、エッジ環境全体に渡り、自律的に稼働するエージェンティック型AIの普及によりさらに加速されています。ネットワーク運用とセキュリティ運用を分断したままでは対応が困難となり、両者を統合した運用モデルの必要性が一層高まっています。

キンドリルのグローバルのサイバー・セキュリティ&レジリエンシーおよびネットワーク＆エッジ担当プラクティス・リーダーであるポール・サヴィル（Paul Savill）は次のように述べています。「AIの導入が加速し、ハイブリッドIT環境がより分散化する中で、企業はこれまで以上に迅速で、高度化したサイバーリスクに直面していると同時に、そうした攻撃に詳しい専門人材が不足しているという課題を抱えています。キンドリルのサイバー・ディフェンス・オペレーション・センターは、AIを活用した高度な洞察と、ネットワークおよびセキュリティにおける深い専門性を組み合わせた、統合的かつ俊敏な運用モデルを提供します。これにより、お客様はレジリエンスを強化し、インシデント対応を迅速化するとともに、ITエコシステム全体のエンドツーエンドの可視性の向上が可能になります。」

キンドリルのサイバー・ディフェンス・オペレーション・センターは、これまで分断されていたネットワークとセキュリティ領域の運用のサイロを解消し、両領域を全体に済リアルタイムの可視化、統合監視、コラボレーション分析を提供します。同センターは、アドバイザリー、設計、構築、マネージドサービスといったエンドツーエンドのサービスを提供することで、企業のITモダナイゼーションを支援し、セキュリティ、運用効率性、可用性を向上させ運用高度化の推進を支援します。

キンドリルのアプローチは、大規模かつ複雑なミッションクリティカル環境の運用に精通したセキュリティおよびネットワーク分野の専門家から成るグローバル体制に支えられており、次のようなユニークな機能を組み合わせることができます。

- AIを活用したアセスメントサービスー キンドリル エージェンティックAIフレームワーク(https://www.kyndryl.com/jp/ja/artificial-intelligence/agentic-ai-framework)をネットワークセキュリティの評価サービスに組み込み、運用とセキュリティのギャップを特定し、優先度に基づく改善策を提示することで、モダナイゼーションとマネージド運用に向けたデータドリブンなロードマップを提示し、顧客環境を評価します。- 役割ベースの運用ダッシュボードとコラボレーションー 役割別（経営陣、セキュリティチーム、ネットワークチーム、インシデントコマンダー、DevSecOpsリーダーなど）に必要な情報を最適化したペルソナベースのダッシュボードでリアルタイムなインサイトを提供します。これにより、役割を超えた可視性と連携強化を実現します。- 大規模環境に適応するエンドツーエンドの自動化運用― 統合されたランブック（運用手順書）、セキュリティテレメトリ＊、プレイブック（シナリオに基づいたインシデント対応フロー）、最適化されたツールセットを統合することで、手作業による引継ぎや「アラート疲れ」を軽減します。これにより、ゼロトラストに対応しながら、脅威の検知と対応を迅速化します。

キンドリルのサイバー・ディフェンス・オペレーション・センターは、北米、欧州、アジア太平洋、中南米に展開している既存のセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）やネットワーク・オペレーション・センター（NOC）からなるグローバル基盤をさらに発展させたものです。本センターは、AIを活用したオープン統合プラットフォームKyndryl Bridge(https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/platform)と統合され、ネットワークとセキュリティのテレメトリ情報を単一の運用ビューで可視化します。これらのセンターが連携することで、世界中の顧客に24時間365日体制のモニタリング、脅威検出、インシデント対応、ネットワークパフォーマンス管理を提供します。キンドリルは世界的な需要の高まりに応え、キンドリルの統合型運用モデルの導入を加速させるため、インドのみにとどまらず、他地域へも拡大を計画しています。

本センターは、AI時代に向けたキンドリルの強力なネットワークおよびセキュリティサービスのポートフォリオを拡充する取り組みです。これには、データセンターネットワークの高度化、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）、耐量子ネットワークサービスなどが含まれます。

キンドリルのセキュリティ&レジリエンシーサービス(https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/cyber-resilience)、ならびにネットワーク&エッジサービス(https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/network)の詳細については、こちら(https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/cyber-resilience)をご覧ください。

＊ セキュリティテレメトリ：システムやデバイスから自動的に集められるセキュリティ関連の状態・動作データ

本プレスリリースは、2026年2月19日（米国現地時間）にキンドリルが発表したプレスリリースの抄訳です。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。原文は下記URLをご覧ください。

