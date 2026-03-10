イッツコムが、7年連続で「健康経営優良法人」に認定されました
イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、経済産業省と日本健康会議が共催する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。
イッツコムが認定されるのは、2020年から7年連続となります。
イッツコムでは企業として成長し続け、お客さまへ「安心と快適さ」をお届けするために、「従業員の心身の健康の維持向上」と「働きやすい職場づくり」は欠かせない取り組みであると考えており、代表取締役社長を健康経営最高責任者とした推進体制のもと、健康経営施策を推進しています。
■ イッツコムの健康経営 主な取り組み
【健康の維持】
・労働時間中禁煙の実施
・メンタルヘルスセルフマネジメントセミナーの実施
・人間ドックの費用補助
・健康診断二次検査受診状況調査と受診勧奨
【環境整備とリテラシー向上】
・リテラシー向上教育（生活習慣病予防、女性の健康、メンタルヘルス、食生活・栄養、睡眠、運動等）の実施
・健康情報の提供
【運動機会の提供】
・ウォーキングイベントの開催
・毎日体重計乗るだけ習慣イベント
・部活動（スポーツ系等）への費用補助と活動促進
■ イッツコム健康宣言
イッツ・コミュニケーションズは、
従業員の心身の健康の維持向上と働きやすい職場づくりを目的として、
健康経営に取り組みます。
https://www.itscom.co.jp/corporate/info/health.html
※「健康優良法人認定制度」について
健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について
ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」
イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。
代表者： 代表取締役社長 金井美惠
所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階
株 主： 東急株式会社
会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日
資本金： 52億9千4百万円
放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市
川崎市・高津区、中原区、宮前区
横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区
事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか
サービスサイト： https://www.itscom.co.jp
コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/