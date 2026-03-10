働く女性の「次の一歩」を叶える転職サポートサービス「CORE Works」が自分に合った仕事を発見できる「JOBキャラ診断」をリリース

開発の背景

株式会社CORE

近年、働き方が多様化し自分に合った職種を探すことが複雑化しました。自分のやりたいことがわからない、適性のある職業がわからない方が迷わないために、30の質問に答えるだけで、自分の特性がわかる診断を作りました。

気軽に使っていただけるようにするため、堅苦しい内容は避け、20～30代の女性が親しみやすいボンボンドロップシールのデザインで作成。親しみやすいキャラクターにすることで、職種がわかるだけではなくMBTIのように、友人間でも楽しめる診断を開発しました。

JOBキャラ診断の概要

Web上で30問に答えるだけで、全8タイプの中からあなたにぴったりのキャラクターを診断。聞かれた質問を左右どちらかにスワイプするだけで簡単に答えられます。所要時間は3分で、簡単に診断することができます。

▪️ご利用の流れ

１.Webサイトを開く

２.診断内容に回答する

３.CORE公式LINEを追加し、全文を読む

働く女性の「次の一歩」を叶える転職サポートサービス「CORE Works」について

JOBキャラ診断はこちら :https://shindan.core-official.com/

キャリアに悩む女性に向けて、キャリアカウンセラーによる面談を実施。キャリア形成の考えを整理しながら、自分らしい選択ができる求人をご紹介し、転職活動をサポートいたします。

公式LINEより簡単に面談を調整いただけます。

転職サポートを希望する方はこちら :https://x.gd/GInhG

▪️法人のお客様：採用マッチング・ブランディング支援サービス

採用を強化したい企業に対して、転職希望者のご紹介や、イベントによるネットワーキング支援、女性の働きやすさのアピールにつながる支援などを行います。

株式会社COREについて

「女性のリーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

