ゲオ、生活動線での「ついで買取」を実現。最短30秒で買取申込完了全国のPUDOステーションなどで、24時間発送可能な新サービス開始

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2026年3月10日（火）より「ゲオ買取ロッカー」サービスを開始します。

本サービスは、お客さまが買取対象のお品物をパックシティジャパン株式会社が運営するオープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」、もしくは対象のコンビニエンスストアに預けることで発送・買取ができるサービスです。

■背景

昨今の通信機器端末の価格高騰を受け、買い替え時の負担軽減策として「買取」の需要が高まっています。ゲオはこれまで、全国1,000以上の店舗での対面買取に加え、自宅から発送可能な宅配買取サービスを提供してきました。一方で、「日中は店舗に行く時間がない」「自宅で集荷を待つのが負担」といったお客さまの声も寄せられていました。

こうした課題を解決するため、お客さまの生活動線にある「ロッカー」や「コンビニ」を新たな買取接点として活用することで、当社買取サービスの利便性向上とリユース市場におけるスマホ・PC・ゲーム領域でのシェア拡大を図ります。特に「PUDOステーション」は、駅、スーパー、公共施設など全国の利便性の高い場所に設置されている宅配ロッカーです。誰にも会わず24時間いつでも（※1）「ついで」に発送できる仕組みを整えることで、よりストレスフリーで気軽な買取体験を実現します。

（※1）設置場所に準じます

■買取対象となるお品物

iPhone、Android、iPad、タブレット、MacBook、Windows PC、Apple Watch、Air Pods、中古ゲームソフト・中古ゲーム機本体



※買取対象外商品（お値段がつかないお品物）がございます。詳しくは特設サイト内「ご利用時の注意点」をご確認ください

■ご利用方法：簡単4STEP

本サービスは「買取店舗に行く時間がない」「対面の手続きが面倒」といった悩みを解消します。送料・査定料は原則無料（※2）で、スマホ一つでスムーズに完結します。

STEP01：スマホで申込

面倒な入力作業は一切不要。GEO IDでログインするだけで、最短30秒でお申し込みが完了します。

初回ご利用時のみ、STEP03までの間にお客さま情報・本人確認書類・振込口座の登録が必要です

（本人確認はLINE 公的個人認証サービス（JPKI）で実施します）。

STEP02：ロッカー・コンビニに持ち込み

発行された二次元コードを持ち、お近くの「PUDOステーション」または対象のコンビニエンスストアへ商品をお持ち込みください(※3)。PUDOステーションでは画面の「発送」から二次元コードをスキャンしてボックスへ預け入れるだけで手続きが完了します。伝票の記入は一切不要です。1件の申込につき、段ボール箱や紙袋などで1つにまとめて梱包し、ご発送ください。



STEP03：スマホで見積もり確認

荷物を預けた後は、マイページから取引状況を確認いただけます。査定結果はメールにてお知らせしますので、マイページより内容をご確認のうえ「承認」ボタンを押してください。

STEP04：銀行入金

査定承認後、速やかにご指定の銀行口座へ買取代金をお振り込みします。

（※2）お送りいただいた品物に「買取基準外品（値段がつかなかった品物）」があり、その返送をご希望される場合は、

送料をご負担いただきます

（※3）株式会社ゲオストアとヤマト運輸株式会社の提携により、全国のPUDOステーションおよび対象のコンビニエンスストアからの発送が可能です。詳細は公式サイトからご確認ください

■サービス開始記念キャンペーン

新サービスの開始を記念し、「ゲオ買取ロッカー」をご利用のお客さまを対象としたキャンペーンを実施します。

【キャンペーン１.】買取金額1,000円アップキャンペーン

期間：2026年3月10日（火）～ 2026年7月31日（金）

内容：買取成立の場合、買取合計金額に1,000円を上乗せ

クーポンコード：CO110111001

適用条件：買取申込時に上記コードの入力が必要です。

期間中お一人さま1回限り、買取成立となったお取引が対象となります。

【キャンペーン２.】スマホ・タブレットなど 買取金額10%UP

期間：2026年3月10日（火）～ 2026年3月29日（日）

対象商材：スマホ、タブレット、Apple Watch、スマートウォッチ、AirPods

内容：対象商材の買取成立で、買取金額が10%アップ

適用条件：上記期間中に買取申込いただいたお取引が対象となります。

ゲオは、今後も多様なパートナー企業との連携を深め、時代に即した利便性の高い買取サービスを拡充することで、リユース市場のさらなる活性化と循環型社会の実現に貢献していきます。

■公式サイト：https://geo-lockerkaitori.jp

■「PUDO（プドー）ステーション」とは

全国約7,000 拠点（26年3月現在）を通じて、いつでも、どこでも、好きな場所で非対面・非接触での荷物受取・発送を実現し、複数の宅配事業者が共用可能なオープン型宅配便ロッカー。1カ所で複数の宅配業者の荷物を発送、受取ができるラストワンマイル配送の効率化により、社会・経済のムダをなくす「スマートロッカー」サービス事業拡充で、再配達削減など荷物のよりよい配送環境を実現します。

詳細HP：https://www.pudo.jp

＜PUDOステーション画像＞