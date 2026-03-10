ドイツ日本研究所（DIJ）が主催する国際ワークショップ「デジタル資本主義と科学の多様性」に登壇
AR（拡張現実）技術のグローバルリーダーであるXREALは、東京に拠点を持つドイツ連邦研究・技術・宇宙省の資金によって運営されているドイツの公的研究機関であるドイツ日本研究所主催の、2026年3月12日にオンラインで開催される国際ワークショップ「Digital Capitalism & Varieties of Science（デジタル資本主義と科学の多様性）」にて、当社のアジア太平洋地域統括責任者である尹志強（イン・シキョウ）と、ブランド開発ディレクターの中澤真人が共同で登壇することをお知らせいたします。
本ワークショップは、ドイツのアーヘン工科大学とドイツ日本研究所（DIJ）東京が共催する学術イベントです。デジタル技術が現代社会および科学研究に与える影響について、世界各国の研究者や実務家が知見を共有し、議論を深めます。
XREALは、3月12日のセッション「Digital Technology in Context: Practitioners II」（日本時間 16:30-17:30）に参加いたします。本セッションでは、グローバルな視点からの事業戦略と、日本市場におけるブランド展開やパートナーシップ構築の実践知を融合させ、XR（エクステンデッド・リアリティ）技術の産業応用や今後の展望について多角的に講演を行う予定です。
XREALは、本登壇を通じて、XR技術がもたらす社会的・産業的価値についての議論に貢献してまいります。
■ 開催概要
ワークショップ名: Digital Capitalism & Varieties of Science
開催日時: 2026年3月12日（木）～13日（金）
登壇セッション: 2026年3月12日（木） 16:30～17:30（日本時間）
主催:
Kate Hamburger Kolleg: Cultures of Research (RWTH Aachen)
German Institute for Japanese Studies (DIJ) Tokyo
形式: オンラインライブストリーム（3月12日のセッションのみ）
参加登録: 以下のリンクよりご登録ください
maxweberstiftung.zoom-x.de/webinar/register/WN_dKDVTS-VS5agd0_ea9wzaA
■ 登壇者プロフィール
尹 志強
XREAL 海外マーケティングディレクター、日本法人ゼネラルマネージャー、アジア太平洋地域統括責任者（GM）
Huaweiにて約7年間、複数国・地域でマーケティングマネージャーとして現地市場戦略の立案とブランド構築を担当。その後、新エネルギー車メーカーLi Autoにてグローバル戦略部門に所属。2022年よりXREALに参画し、現在はARグラス事業の国際展開およびアジア太平洋地域の戦略策定・実行を主導。
中澤 真人
XREAL ブランド開発ディレクター
エンターテインメントや医療など多様な業界でマーケティング、広報、PRを歴任。2022年よりXREALに参画し、XR業界、特にAR分野の普及に尽力。現在はブランド戦略、パートナーシップ構築、市場拡大を目的とした日本国内におけるXREALブランド開発全般を統括している。
■XREALについて
XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。
ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。
ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。
それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。
