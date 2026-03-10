AIインタビューツール「Rimo Interviewer」、正式提供開始。毎月3記事まで無料。

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：相川直視）は、AIがインタビュアーとなりヒアリング業務を支援するAIインタビューツール「Rimo Interviewer」の正式提供を開始しました。

本サービスは、調査会社Lupeでの定性調査における実務活用を通じて、その有効性が確認されたことを踏まえ正式提供に至りました。

Rimo Interviewerとは

＜Rimo Interviewerとは＞

「Rimo Interviewer」は、AIがインタビュアーとなり、質問設計、AIとの音声対話によるインタビュー実施、音声収録、文字起こし、アウトプット生成までを一気通貫で支援するAIインタビューツールです。専門的な設定を必要とせず、調査・ヒアリング業務を効率化しながら、定性データとして活用可能な品質の音声・テキストデータを取得できます。

Rimo Interviewerが選ばれる3つの特徴- 音声による自然なAIインタビュー会話の流れに沿ってAIが質問を展開し、回答者の負担を抑えながら発話を促進します。- 高精度な文字起こしとデータ活用収集した音声は自動で文字起こしされ、発話のニュアンスやトーンを含めた形で分析・共有が可能です。- 多言語インタビューにも対応日本語を中心に複数言語でのインタビューに対応しており、グローバル調査や外国語話者を対象としたリサーチにも活用できます。

▼デモ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xBZ0koLjako ]

毎月3記事まで無料で使える基本プラン

「Rimo Interviewer」では、毎月3記事まで無料でAIインタビューおよび記事生成を利用できる基本プランを提供しています。AIによる定性調査やヒアリング業務を、小規模から試すことが可能です。

＜Rimo Interviewer料金プラン（※年払いなら33% OFF）＞

▼「Rimo Interviewer」詳細・無料利用開始はこちら

https://rimo.app/about/interviewer(https://rimo.app/about/interviewer)

実務での活用を経て、正式提供へ

「Rimo Interviewer」は、提供開始に先立ち、調査会社Lupeによる定性調査の実務活用を通じて、インタビュー品質や運用負荷、分析への活用可能性の検証を進めてきました。その結果、定性調査・ヒアリング業務において実務で継続利用可能な品質水準に達したと判断し、正式提供へと至りました。

実務活用事例｜調査会社Lupeによる定性調査での活用

＜Lupeでの定性調査において実際に使用された「Rimo Interviewer」のインタビュー実施画面（一部抜粋）＞

Lupeでは、アンケート調査と組み合わせた定性調査や、複数名・同条件でのインタビューを行う実務の定性調査プロジェクトに「Rimo Interviewer」を活用しています。その結果として、以下のような実用性が確認されました。

・人手によるオンラインインタビューと比較して、調査工数を抑えながらインタビュー人数を拡張できる。

・音声による自然な対話により、回答者の発話量・具体性を確保できる。

・音声データと高精度文字起こしを併せて活用することで、後続の分析・レポーティングに活かしやすい。

こうした実務での有効性を踏まえ、Lupeでは現在も「Rimo Interviewer」を活用した定性調査プランの提供を継続しています。

▼株式会社Lupe 代表取締役 竹田宗平氏 コメント

「Lupeではこれまで、インタビュー調査を中心に、定性調査を通じたカスタマーインサイトの手法を磨いてきました。その立場から見て、『Rimo Interviewer』で実施した録音データからは、声のトーンや話し方に、対象者が普段通りに会話している自然さを感じます。『Rimo Interviewer』は、一定の条件下では人のインタビュアーを十分に代替・補完でき、工数や準備のハードルから実施に至らなかった調査にも、定性調査を広げる可能性をもたらしてくれました。実際にLupeのクライアント企業様にも繰り返しご利用いただき、意思決定における有用な材料としての活用が始まっています。」

幅広い活用シーンを想定

「Rimo Interviewer」は、以下のような幅広い業務での活用を想定しています。

- 調査会社・事業会社での定性調査- 事業・プロダクト検討やCX（顧客体験）の改善に向けた仮説検証インタビュー- ブログや記事コンテンツの執筆に向けたヒアリング- 顧客対応トレーニング（ロールプレイ形式での会話練習）- 採用面接や候補者ヒアリング- 営業・カスタマーサポート業務の改善を目的とした社内ヒアリング

本リリースで紹介した活用事例を皮切りに、複数の業界・用途における実務活用事例を順次公開予定です。

株式会社Lupe 会社概要

会社名：株式会社Lupe

所在地：東京都世田谷区

代表者：代表取締役 竹田宗平

事業内容：リサーチプラットフォームの開発・提供、リサーチパートナーとしての共創 型支援

URL：https://lupe.co.jp/service/ai-interviewer





Rimo合同会社 会社概要

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立：2019年10月1日

代表社員：相川直視

事業内容：AI議事録「Rimo Voice」、AIインタビューツール「Rimo Interviewer」の開発・運営

企業理念：「はたらくを未来に」

「Rimo Voice」URL：https://rimo.app

「Rimo Interviewer」URL：https://rimo.app/about/interviewer



