会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」の契約数が1,000件を突破

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」の契約数※1がサービス開始から6カ月で1,000件を突破したことをお知らせします。システム化が進んでいなかった会計事務所の運営・管理業務を効率化する仕組みとして急速に拡大しています。

「ZEXT」は、13,000超※2の会計事務所を支援してきた弥生が提供する、会計事務所業務に特化したクラウド業務システムです。「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、顧問先に対する「経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、事務所運営における課題の解決と付加価値向上を支援します。

■「ZEXT」の特徴

「ZEXT」では、これまで業務システムを導入していなかった事務所でも、Googleカレンダーなどの外部サービスとの連携や決算期から逆算してのタスク自動生成など、既存の業務フローからの自然な移行を可能とします。

「ZEXT」により業務の見える化が実現し、実際に活用した税理士ユーザーからも、「本当にこれが欲しかった」など高い評価を得ています。他にも、利用にあたり1ライセンス無料※3で利用を開始することができるコストメリットがあります。

■サービス浸透の背景

「ZEXT」は、2025年5月のβ版提供時より一貫して、会計事務所の運営における困りごとに徹底的に寄り添ってきました。営業担当による伴走支援サポートも手厚く行い、実際のユーザーの声をタイムリーに反映し、正式リリース後は6カ月で50個以上の大小さまざまな機能アップデートをきめ細やかに実施しています。

また、具体的な改善箇所を弥生PAP会員専用ページにてわかりやすく公開。更新箇所とその効果を共有することで、実際にサービスを使うユーザーとともにサービスを育ててまいりました。

アップデート情報公開ページ（弥生PAP会員専用ページ内）

こうした会計事務所の実情に寄り添ったサービス設計が、今まで業務システムを利用していなかった会計事務所にも評価され、サービスリリースからわずか6カ月での契約数1,000件突破へと繋がりました。

今後も、弥生は会計事務所に寄り添い、業務支援およびパートナーシップの強化に取り組んでまいります。 弥生と会計事務所の力を合わせることで、日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※1 2026年3月10日時点の累計契約数

※2 2025年8月末時点

※3 ご利用には「弥生PAP」への入会が必要です

【ZEXTについて】

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービスです。全国13,000超のパートナー事務所と提携してきた弥生ならではの税理士・会計事務所に特化した機能で、事務所運営のお悩みを解決し、付加価値提供の実践を支援します。

※サービスの利用には、「弥生PAP」への入会が必要です。

「ZEXT」で解決できること

1. 顧問先管理の標準化

・顧問先理解に大切な情報項目を型化し、着実に管理。情報資産として活用が可能

2. 業務を標準化し、工数を削減

・カレンダー・タスクを起点に、日報や業務処理簿、資料回収や工数生産性分析まで連動し、生産性向上、顧問料最適化に繋げられる

3. 顧問先の課題を可視化

・企業ドックの実施で顧問先の定性的な課題を引き出し、顧問先支援に伴走する会計事務所へ

【弥生PAPについて】

2000年2月に「IPAP（Intuit Professional Advisor Program）」として発足、2003年に「弥生PAP」に名称変更しました。弥生と会計事務所がパートナーシップを組み、中小企業や個人事業主、起業家の発展に寄与することを目的にしたパートナープログラムです。

現在13,000を超える会計事務所に加入いただいている、日本最大級の会計事務所ネットワークです。

「弥生PAP」の詳細や加入方法については https://www.yayoi-kk.co.jp/papをご覧ください。

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp