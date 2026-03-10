AIデータセンターおよびHPC向けソリューションを提供するモルゲンロット株式会社とSB C&Sがディストリビューター契約を締結

モルゲンロット株式会社

モルゲンロット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中村 昌道、以下「モルゲンロット」）とSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は、ディストリビューター契約を締結し、GPUサーバーリソースをオンデマンドで提供するパブリックGPUクラウドサービス「MORGENROT(R)︎ Cloud Bouquet（モルゲンロット クラウドブーケ）」、GPUリソース管理サービス「MORGENROT Arthur（モルゲンロット アーサー）」、AIデータセンター向けGPU仮想化・統合運用プラットフォーム「MORGENROT TailorNode（モルゲンロット テーラーノード）」の取り扱いを2026年3月10日に開始します。

生成AIの利用拡大により高度なデータ分析を行う企業が増える中、AIデータセンターおよびHPC（High Performance Computing）環境の重要性は急速に高まっています。一方で、GPUを活用した計算基盤の管理やAIワークロードへの対応は年々難易度が高まっており、設計・構築から日常運用まで、多くの企業が課題を抱えています。

今回SB C&Sが取り扱うモルゲンロットのソリューションは、AI開発や大規模計算に必要なGPUリソースを柔軟に提供するGPUクラウド基盤「MORGENROT Cloud Bouquet」やHPC環境におけるジョブ管理を最適化し、計算処理の待ち時間短縮や運用負荷の軽減を支援する「MORGENROT Arthur」、AIデータセンター向けの仮想化オーケストレーション基盤として、AIワークロードや高度なシミュレーションの管理を容易にする「MORGENROT TailorNode」により、AIデータセンターおよびHPC環境の構築から運用までを効率化します。企業はAI活用を柔軟に進めながら、運用負荷の軽減を実現できます。

今後もSB C&Sとモルゲンロットは、先進的なGPUクラウドおよびAIインフラソリューションを幅広い企業・組織に届けることで、AI時代におけるIT基盤の高度化とビジネス成長に貢献します。

【SB C&Sが取り扱う製品】- MORGENROT Cloud Bouquet（モルゲンロット クラウドブーケ）GPUを必要なときに必要な分だけ利用できるGPUクラウドサービスです。オンデマンドかつスケーラブルな計算リソースを提供することで、AI開発や大規模計算におけるGPUの不足や無駄を抑え、柔軟で効率的な計算環境の構築を支援します。- MORGENROT Arthur（モルゲンロット アーサー）GPUリソースの管理・運用を効率化し、AI・HPC環境全体の最適化を支援するサービスです。ジョブの実行状況や計算資源の利用を可視化・制御することで、運用負荷を軽減し、計算資源の有効活用を可能にします。- MORGENROT TailorNode（モルゲンロット テーラーノード）AIデータセンター向けのGPU仮想化・統合運用プラットフォームです。複数のGPUサーバーを一元的に管理し、マルチテナント機能で複数ユーザーへ同時に柔軟なリソース配分を行うことで、AIデータセンター運用の効率化と拡張性の向上を実現します。【製品の詳細】

https://morgenrot.net

【製品に関するお問い合わせ】

sbbmb-sbb-svr@g.softbank.co.jp

【イベント出展について】

2026年3月12日に開催するSB C&S主催のAIイベント「AI Frontline(https://seminar.jp/cas-ai-frontline/)」に出展します。

モルゲンロット株式会社 代表取締役CEO 中村 昌道からのコメント

このたび、AIデータセンターおよびHPC分野において高度な技術力を有するモルゲンロット株式会社とディストリビューター契約を締結できたことを大変うれしく思います。生成AIの活用が本格化する中で、GPUを活用した計算基盤の最適化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。SB C&Sは、全国に広がる販売ネットワークと技術支援体制を通して、モルゲンロットの先進的なGPUクラウドおよびAIインフラソリューションを多くのお客さまにお届けします。今後も販売パートナーとともに、AI時代に求められる柔軟で効率的なIT基盤の実現を支援します。

SB C&S株式会社 常務執行役員 （ICT事業 マーケティング推進担当） 伊藤 孝太からのコメント

このたび、AIデータセンターおよびHPC分野において高度な技術力を有するモルゲンロット株式会社とディストリビューター契約を締結できたことを大変うれしく思います。生成AIの活用が本格化する中で、GPUを活用した計算基盤の最適化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。SB C&Sは、全国に広がる販売ネットワークと技術支援体制を通して、モルゲンロットの先進的なGPUクラウドおよびAIインフラソリューションを多くのお客さまにお届けします。今後も販売パートナーとともに、AI時代に求められる柔軟で効率的なIT基盤の実現を支援します。

モルゲンロット株式会社について

モルゲンロット株式会社は、「必要な時に必要な分だけ計算力にアクセスできる世界を実現する」ことをミッションに、GPUリソース管理およびクラウド提供ソリューションを開発・提供しています。AI、HPC、DX推進領域において企業の計算基盤を支える技術として活用されています。

https://morgenrot.net/

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

- MORGENROT、MORGENROTロゴ、およびそれらの組み合わせは、モルゲンロット株式会社の登録商標です。- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。- その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。