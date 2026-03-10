ネオジャパン、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に7年連続で認定

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において、従業員の健康管理に戦略的に取り組んでいる法人として「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」 に7年連続で認定されました。




【健康経営優良法人認定制度について】


健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。


詳細： https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html


　


【ネオジャパンの取り組み】


ネオジャパンでは、「健康経営宣言」に基づき、社員が心身ともに健康で能力を発揮できる快適な労働環境をつくることが自社の持続的成長につながると考え、社員の健康促進を支援する健康経営を推進しています。



■主な取り組み事例


・外部講師を招いての健康づくり会の開催


・産業医による講演会の実施


・消防署実施救命講習への参加


・「社内禁煙推奨デー」の設定


・健康をテーマとする各種WEBセミナーの制作・配信



【ネオジャパンについて】


ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は539万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。


※ クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2026年1月現在）



