【3/15（日）先行販売開始】お客様から「これ、何ですか？」と話しかけてもらえる新しい口コミ案内。学生の興味から生まれた立体型オブジェQ-CUBE（キューキューブ）

日本人財株式会社 IT事業部ウェブフォーアート（滋賀県草津市、担当：米崎、以下同社）は、 工学・建築を学ぶ大学生チーム（NOTIC）が開発した立方体型プロダクト「Q-CUBE（キューキューブ）」の社会実装に向け、2026年3月15日に限定50個を先行販売することをお知らせします。

本格的な販売は2026年5月からを予定しております。





飲食店などの店舗では、来店者に口コミを書いてもらうことが集客の一つのきっかけになる場合があります。しかし実際には、チラシや張り紙で口コミ投稿を案内しても、来店者に気づいてもらえなかったり、行動に繋がりにくかったりすることも少なくありません。

こうした課題に対する新しいアプローチとして生まれたのが、立体QRコードオブジェ「Q-CUBE」です。来店者の興味を引き、会話をきっかけに口コミ投稿につながる可能性を生み出します。

「QRコードを触れられる存在にできないか」学生の発想から始まった実験

思わず『これ、何ですか？』と手に取って聞きたくなるオブジェ

Q-CUBEは、学生たちの素朴な疑問から始まりました。

情報への入口として日常的に目にしているQRコードを、平面ではなく空間の中で成立させることはできないか。そうした試行錯誤の末に生まれたのが、六面すべてにQRコードを配置した立体型のオブジェです。

当初Q-CUBEは学生による実験的な制作物でした。しかし、試作品を珈琲店の店主に見せた際、「面白い。欲しい」という率直な言葉が返ってきたことで、実験的プロダクトでなく「誰かに届けたいプロダクト」へと位置づけを変えていきました。

店内に会話が生まれ、約1か月で21件の口コミ

バーの店主から、「口コミページのURLを設定して、ライトを仕込めないか」という具体的な要望が寄せられ、開発・納品しました。店内に置かれたQ-CUBEに来店者が興味を示し、



「これは何ですか？」



と店員に声をかける場面が自然に生まれます。

会話の流れの中で口コミ投稿の案内につながり、後日、バーの店主から約1か月で21件のGoogle口コミが集まったと連絡が届きました。店員と来店者だけでなく、見知らぬ客同士が会話を交わすなど、店内に新しいコミュニケーションが生まれる様子が見られました。

店主の声から生まれたランプシェードタイプ（ランプは別売りです）ランプの取り付けができるよう設計ランプを付けたイメージ

特に個人サロン・カウンターのある小規模店舗で生まれる可能性

同社は、偶然そのバーで学生たちと居合わせたことをきっかけに、Q-CUBEの開発背景や実物に触れる機会がありました。

Web制作や集客支援に携わってきた同社は、口コミが来店判断や信頼に影響することを把握していました。ポスターやチラシによる口コミ投稿を促す方法に難しさも感じていたことも事実です。

Q-CUBEは、来店者が思わず手に取り、「これは何ですか？」と店員に話しかけるきっかけを生み出します。特に対面での接客する個人サロン・カウンターのある小規模な店舗では、来店者と店員の距離が近く、会話の流れの中で口コミ案内につながりやすいという特徴があります。

こうした可能性を感じた同社は、学生主体の開発を尊重し、販売支援を行うことを決めました。

学生のアイデアと現場の知見が重なり、社会実装へ

学生の発想から生まれたQ-CUBEは、店舗での実証を経て、社会実装に向けた取り組みを進めています。また、このオブジェは買い切りではなく、URLを変更することも可能です。

URLを変更するシステムも、学生たちが試行錯誤を経て開発・実装しています。

QRコードという身近な情報の入口が、空間の中でどのようなコミュニケーションを新しく生み出していくのか。店舗と来店者の関係性にどのような変化をもたらすのか。今後の広がりにもぜひご注目ください。



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Q-CUBE

【先行販売日】2026年3月15日（日）

【個数】限定 50個

■通常タイプ

■カラー：全7色（赤・紺・紫・グレー・青・ピンク・ブラック）

■サイズ：高さ約6.7cm×横幅6.7cm

■価格：24,800円（税抜22,546円）

■付属品：台座1個付き

■任意のURLへ変更可能



【販売専用ページ】

https://webforart.net/q-cube(https://webforart.net/q-cube)



※個数に達しましたら先行販売は終了とさせていただきます。

※2026年5月より本格的な販売を開始予定です。

※今回の先行販売でランプシェードタイプの販売はございません。

カラーバリエーション

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=anS67N1cyIY ]

※ご覧いただくデバイス（PC・スマホ）のモニター設定や、お部屋の照明等の閲覧環境により、商品の色が実物と見え方が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

会社概要

IT事業部 ウェブフォーアート（WEBサイト制作・広告関連事業およびIT関連事業）

滋賀県草津市大路1-1-1 Lty932 5F

https://webforart.net/