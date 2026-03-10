約60秒[※1]でトースト1枚をムラなく焼き上げる「3Dドーム構造」の石窯ドームトースター発売

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、オーブンレンジ「石窯ドーム」の知見を活かし、庫内を3Dドーム構造としたオーブントースター「HTR-D5B」を4月上旬より発売します。本製品は、3Dドーム構造に加え、庫内をアルミ鏡面仕上げにすることで熱を効率的に反射し、食材にムラなく熱を伝えます。また、0.2秒で発熱するグラファイト式ハイスペックヒーターを上下に搭載。高温で一気に焼き上げることにより、約60秒でトースト1枚を“外はサクっ、中はもちっ”とした食感に仕上げます。

※1 食パン6枚切り1枚の目安。食パンの種類・大きさ・温度などによって仕上がり具合が異なります。

近年、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する価値観が広がり、朝の忙しい時間帯に少しでも手間を減らし、早く朝食の支度をしたいと考えるユーザーが多くいると考えられます。そこで当社は、約60秒でトースト1枚を“外はサクっ、中はもちっ”とした食感に焼き上げるオーブントースターを開発しました。

新製品では、オーブンレンジ「石窯ドーム」で培った知見を活かして庫内を3Dドーム構造としました。加えて、熱を高反射する庫内アルミ鏡面仕上げと、0.2秒で発熱する上下グラファイト式ハイスペックヒーターを採用することで、食材に効率よく熱を伝え、ムラなくスピーディーに焼き上げます。

また、トースト(常温・冷凍)、クロワッサン、フランスパンの4つの自動メニューを搭載。温度や時間の設定をしなくても、メニューを選びスタートボタンを押すだけで、焦がさず上手に焼き上げます。さらにリベイクメニューも搭載し、惣菜パンや揚げ物などをできたてのおいしさに仕上げます。

製品形状はシンプルなノイズレスデザインを採用。待機モード時には、主張を抑えたシンプルな佇まいでインテリアに自然と溶け込み空間と調和します。一方使用時には、操作パネルのアイコンが明るく点灯。食材を焼き始めると庫内も明るくなり、ドームのシルエットが強調され、待機モード時とは違った印象となります。

【新製品の新たな特長】

1．約60秒でトースト1枚をムラなく焼き上げる当社独自[※2]の庫内構造

2．ワンタッチで焼き上げる4つの自動メニューと惣菜パンや揚げ物などをあたためるリベイクメニューを搭載

3．上ヒーター加熱によるグリル機能で当社最長3分30秒の連続加熱[※3]を実現

※2 2026年3月現在。国内家庭用オーブントースターにおいて、庫内前後左右ドーム形状を採用。

※3 庫内温度や室温、環境などにより異なります。

▼リリース全文、仕様一覧はこちらをご覧ください ▼

・リリース全文

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2026/03/10/3755/

・リリース全文(PDF版)

https://prtimes.jp/a/?f=d26416-240-2fefccd136d67ed086cf24ff67d6eb4a.pdf



・製品ページ

HTR-D5B：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/oven-toaster/htr-d5b/

