e431のCat.6A LANケーブルがJECTEC「性能評価試験」に適合

株式会社e431

株式会社e431（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：佐藤塁）は、当社が企画・販売しておりますCat.6A LANケーブル「MLN-HUUC6A(https://e431.jp/shop/g/gH4313/)」が、一般社団法人電線総合技術センター（以下、JECTEC）による「Cat.6A LANケーブル性能評価試験」において、JIS規格への適合判定を受けたことをお知らせいたします。

本製品は、第三者機関による厳格な試験をクリアしたことで、仕様比較や施主様・客先へのご説明時における客観的な性能根拠として、より安心してご活用いただけるようになりました。

Cat.6A LANケーブル「MLN-HUUC6A」





■ 背景：Cat.6A普及に伴う「品質の可視化」への課題

近年、通信トラフィックの増大やWi-Fi 6E／Wi-Fi 7の普及により、10Gbps対応のCat.6A LANケーブルの需要が急速に拡大しています。市場には多種多様な製品が流通していますが、現場からは「Cat.6A表記だけでは、実際の施工環境での安定性を見極めにくい」という声も多く聞かれます。

Cat.6Aでは、複数のケーブルを束ねて配線する際、隣接するケーブルから受けるノイズ干渉「エイリアンクロストーク（PSANEXT、PSAACRF）」が通信速度低下の大きな要因となります。この性能は現場での測定が困難であるため、あらかじめ第三者機関が共通規格に基づいて適合性を判定した製品を選定することが、トラブルのないネットワーク構築の鍵となります。

■ 適合製品（MLN-HUUC6A）の特長

U/UTP AWG26 細径CAT6A エイリアンクロストーク対策 LANケーブル（MLN-HUUC6A）(https://e431.jp/shop/g/gE9560/)

アイソレーションWRAP構造： 特殊なテープ構造を採用することで、シールド（FTP）なしでもエイリアンクロストークを効果的に低減。

安定した伝送品質： 10GBASE-T環境において、ノイズに強い安定した通信を提供します。

施工性の向上： AWG26の細径設計により、配線スペースの節約が可能。シールドなしのため、切断や被覆剥き、接地作業の手間が省け、工期短縮に貢献します。

■ JECTEC「Cat.6A LANケーブル性能評価試験」について

本試験は、JECTECが一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）とタイアップし、Cat.6AケーブルのJIS規格(https://e431.jp/shop/pages/basics_LAN.aspx)（JIS X 5150-1:2021）への適合性を評価する制度です。 合格した製品情報はJECTECの公式Webサイト上で公開され、誰でも性能の裏付けを確認することが可能です。

【適合判定の詳細】

製品型番： MLN-HUUC6A/BU300R

導体サイズ： AWG26

試験日： 2026年2月24日

公表元： JECTEC 適合品一覧（エイリアンクロストーク）





▼ JECTECウェブサイト Cat.6A LANケーブル性能評価試験適合品一覧掲載ページ

https://www.jectec.or.jp/testing-service/02cat_6alan/cat6a/(https://www.jectec.or.jp/testing-service/02cat_6alan/cat6a/)







■ 今後の展望

今後も、高品質かつコストパフォーマンスに優れた通信インフラ製品の提供を通じ、加速する情報社会の基盤づくりに貢献してまいります。





■ e431.jpとは



株式会社e431が運営する通信設備資材、電設資材を販売するBtoB ECサイト「e431.jp」です。

低価格と高品質を両立させた自社ブランド品（PB品）や、国内外の有名メーカー品（NB品）など、業界トップクラスの品揃えを実現しており、全国の工事事業者様を中心にご利用いただいております。

通信設備資材・電設資材を販売するBtoB向けECサイト https://e431.jp/(https://e431.jp/)





