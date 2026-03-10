日立ヴァンタラ、「NVIDIA GTC 2026」に日立グループで共同出展

日立ヴァンタラ株式会社

株式会社日立製作所(以下、日立)のグループ会社であるHitachi Vantara LLCおよび日立ヴァンタラ株式会社(以下、総称してHitachi Vantara)は、次世代AIイノベーションを探求する世界最高峰のAIカンファレンスである、NVIDIA GTC 2026の日立ブース(San Jose Convention Center内ブースエリア#344)内にて、3月16日から19日まで「Hitachi iQ」および関連AIソリューションのデモ展示を行います。また、メイン会場近くのPlaza de Cesar Chavez(プラザ・デ・シーザー・チャベズ)のHitachi Vantara屋外のブース(Parkブースエリア#8004)では、毎日シアターセッションを開催します。日本から来場いただくみなさま向けに日本語によるHitachi iQのセッションも行いますので、ぜひHitachi Vantaraの展示ブースへお越しください。

Hitachi iQは、NVIDIA GPUの先進AIコンピューティング技術と日立ヴァンタラのストレージ技術を組み合わせて、卓越したスケーラビリティとコスト効率を備えた最先端のAIインフラストラクチャーとソリューションを提供します。モビリティや電力、産業などの幅広い分野において展開する、AI で社会インフラを革新する次世代ソリューション群「HMAX by Hitachi」にも活用されています。

Hitachi Vantara 屋外ブース(Parkブース#8004) (イメージ図)

【Hitachi Vantara出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149528/table/20_1_e1fdf2b885fea020b8a738ea950e4354.jpg?v=202603100551 ]

