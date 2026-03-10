山梨県内「一時託児付き旅行プラン」の実証事業を『信玄の湯　湯村温泉　旅館明治』にて実施いたしました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、山梨県（知事：長崎幸太郎）が実施する、山梨県全域を対象にした実証実験を全面的にサポートする「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」に採択されています。



採択いただいた「育児ノイローゼ・子育てうつ対策のための夫婦のリフレッシュ機会提供プロジェクト」の新規事業として、「一時預かり付旅行プラン」の実証開始を進めており、2026年２月14、28日に『信玄の湯 湯村温泉 旅館明治』（代表取締役社長 笹本健次）での実証を実施いたしました。



ファミワンでは、山梨県の「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の採択をうけ、育児によるメンタル不調の予防を目的として、生後4ヶ月から3 歳の子どもを持つ夫婦を対象に、山梨県内の連携宿泊施設にて一時預かり付き宿泊プランを提供しています。



2025年11月に「信玄の湯 湯村温泉 旅館明治」にて先行トライアル実証を実証しておりましたが、2026年2月14、28日には正式に「信玄の湯 湯村温泉 旅館明治」にてご夫婦7組に参加していただき、お子様の一時預かりを行いました。託児時間、ご夫婦にはゆっくりとご夕食をお召し上がりいただいたり、温泉でくつろいでいただきました。

「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の一環である「山梨県内一時預かり旅行プラン」に関しては2月末までの為、すでに全日程の受付終了しております。今後、実証実験を踏まえて、本稼働すべく準備を進めてまいります。

引き続き、特設サイトでは、「託児付き宿泊プラン」のニーズや課題を知るためのアンケート調査を行っております。本稼働した際、案内を送らせていただきますので、アンケート調査のご協力とメールアドレスの登録をお願いいたします。

特設サイト https://project.famione.com/famione-childcare

■信玄の湯 湯村温泉 旅館明治 代表取締役社長 笹本健次様からのコメント

このたび託児サービスの実証にご参加いただいたお客様より、お子様が楽しそうに過ごしていたことや、普段は預ける機会が少ない中で保育士や他のお子様との関わりが良い経験になったといったお声をいただき、大変嬉しく思っております。小さなお子様を連れてのご旅行は楽しみである一方で、ご家族にとっては気を遣う場面も多いかと存じます。保育士による託児の時間を通して、お子様には新しい体験を、ご家族にはゆったりとしたひとときをお届けできていたなら幸いでございます。

当館はオープンして間もない旅館ですが、清潔で安心してお過ごしいただける環境づくりと、心のこもったおもてなしを大切にしております。今回の取り組みを通じて、子育て世代のお客様にも安心して滞在を楽しんでいただけるサービスについて、多くの気づきを得ることができました。

今後も、ご家族皆さまがそれぞれの時間を大切にしながら旅館でのひとときをお楽しみいただけるよう、より一層サービスの向上に努めてまいります。

■参加者の声(一部抜粋)

・4時間という時間設定が丁度良かったり、宿泊中の夜ご飯を食べる・温泉に入るなどが1番しやすい時間帯に預けることが出来たので、安心して満喫出来た。

・ゆっくり温泉に入ることができてよかったです。いつも入浴は子供と一緒で時間に追われますし、温泉は子供のおむつが取れるまでは難しいかと思っていたため嬉しかったです。

・旅行先で、夫婦ふたりだけでゆっくり過ごすという普段なかなか取れない貴重な時間を持つことができた満足。安心して娘を預けられる環境だったので、今後の旅行でもぜひまた利用したいと思いました。

・旅と託児がセットというのが新鮮で、他では、なかなか体験出来ない感覚だなと思いました。

■山梨県内一時預かり付旅行プラン（第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業）

山梨県内の宿泊施設利用時に、保育士などの有資格者がお子様を最長4時間お預かりする託児付の宿泊サービスです。子どもを預けて、夫婦で気分転換することで、「人に頼ってもいい」を感じられるきっかけにもなり、育児疲れやノイローゼなどのメンタル不調を早期に予防します。

＜今回の実証事業の概要＞

実証事業期間：2026年2月28日まで

参加対象：生後4ヶ月～3歳以下の子どもを育児中のご家族

託児時間：16時～20時の間で、最大4時間

費用補助：夫婦2人と託児対象の子どもの宿泊料金と託児費の合計額の半額

特設サイト https://project.famione.com/famione-childcare

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

