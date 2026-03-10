ミャクミャクがストリートピアノ会場に登場　「ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！」開催

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノを、2026年3月18日（水）から3月29日（日）まで、ヤマハミュージック 横浜みなとみらいに設置します。このたび、本企画に合わせ、ミャクミャクが登場するイベント「ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！」を3月21日（土）に開催することが決定しましたので、お知らせします。

このストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想のもと、ヤマハ株式会社と当社が協働し、大阪・関西万博会場にて設置したものです。来場者の方々から好評を博し、多数のご要望を受けて、2025年11月より全国5か所のヤマハの楽器店で巡回設置を行ってきました。ヤマハミュージック 横浜みなとみらいは、その最終会場となります。

今回の取り組みを通して、より多くの皆様に、音楽が持つ人と人をつなぐ力を体感していただくことを目指します。

＜「ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！」概要＞

ストリートピアノの会場に、ミャクミャクが登場します。ミャクミャクと一緒に、写真や動画の撮影をお楽しみいただけます。

※ミャクミャクとの撮影には、ご予約（抽選）が必要です。

- 日時 2026年3月21日（土） （1）12:30～13:00 （2）14:30～15:00 （3）16:30～17:00- 会場 ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）- 定員 （2）（3）各回20組（1組5名様まで）- 参加方法 予約制（抽選）- 申込フォーム https://member.jp.yamaha.com/event/6462- 申込期間 2026年3月10日（火）11:00～15日（日）23:59- 当選発表 2026年3月17日（火）（予定）

※ご予約（抽選）は（2）（3）の時間帯が対象です。（1）の時間は主催者によるイベントを行います。

※撮影の際には、ほかのお客様が映り込まないようにご配慮ください。

※ご予約がなくても、撮影エリア外からご見学・撮影いただけます。

※雨天または当日の状況により、内容が一部変更または中止となる場合があります。

＜ストリートピアノ設置概要＞

ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノを設置します。期間中は、どなたでも演奏することができます。

- 日時 2026年3月18日（水）～29日（日）11:00～18:00- 会場 ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F 店舗入り口横（グランモールプラザ）（神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー）https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai

※3月21日（土）11:00～13:00、14:15～15:15、16:15～17:15はイベント実施のため演奏できません。

※3月24日（火）は定休日のため、休止します。

※演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。

※都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。

※主催者の使用などにより、一時的に演奏できない場合があります。

