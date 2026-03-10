【Databeat】BigQueryに蓄積した広告データを活用する新機能「Databeat AI Studio」（β版）無料提供開始のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井康辰、以下アジト）は、広告レポート自動化ツール「Databeat」において、蓄積した広告データを企業の競争優位性を生む資産へと変える新機能「Databeat AI Studio（β版）」（以下、AI Studio）の無料提供を開始いたしました。

■AI Studioとは

「AI Studio」は、Databeatを通じてBigQueryに蓄積した主要な広告媒体のデータを活用し、過去の広告キャンペーン・クリエイティブ検索の効率化や、広告パフォーマンスシミュレーション、クリエイティブ案の生成などを行うことができる新機能です。

SQLなどの専門知識がなくても、過去の膨大な実績データに基づいた高度な分析や予測が可能になります。

■AI Studioの主な機能

1.案件検索機能

Databeat経由で活用企業のBigQueryに蓄積した広告データから、様々な条件を元にキャンペーン単位で案件データを検索できる機能です。

特定の案件のデータのみを出力し、シミュレーションや進捗管理などを行いたい方におすすめです。

ワンクリックでLookerStudioにデータ出力する機能も搭載しています。

AI Studio管理画面から出力できるレポートイメージ2.広告検索機能

Databeat経由で活用企業のBigQueryに蓄積した広告データから、全プロモーションを横断した「広告粒度データ」を検索できる機能です。

Meta広告などのクリエイティブ分析を行いたい方におすすめです。

データ出力用のSQL出力機能も搭載しています。

AI Studio管理画面から出力できるレポートイメージ3.案件シミュレーション機能

Databeat経由で活用企業のBigQueryに蓄積した広告データから、出稿媒体や目的などを指定してシミュレーションできる機能です。

過去データを使ったシミュレーションを効率良く実施したい事業者様や、新規提案時のデータとして活用したい広告代理店様におすすめです。

シミュレーション結果はCSVなどに出力できます。

AI Studio管理画面での出力イメージCSVでの出力イメージ4.クリエイティブ生成機能

生成AI技術を活用したクリエイティブ生成機能です。

より成果の見込めるクリエイティブの構成案を効率的に作成したい方や、新しいクリエイティブのアイデア出しに時間がかかっている方におすすめです。

画像クリエイティブやテキストクリエイティブの生成に活用できます。

■AI Studioの特徴

クリエイティブ生成機能の出力イメージ（バナークリエイティブ）クリエイティブ生成機能の出力イメージ（テキストクリエイティブ）データ量が多いほど精度の向上と活用の幅が広がる

本機能は、BigQueryへの広告データ蓄積量が多いほど精度が向上し、活用の幅が広がります。

SQL不要で誰でもデータ活用できる

エンジニアのリソースに依存せず、マーケターや営業担当者が自らデータを抽出・分析し、アクションにつなげることができます。

Databeatご契約者様は無料でご利用可能（期間限定）

β版公開期間は、無料でご利用いただけます。

また、導入に際しては無料オンボーディング（1社につき1回まで）を実施し、機能の概要説明から利用方法までサポートいたします。

■AI Studio開発の背景

これまでDatabeatは、広告データの収集・蓄積、そして「可視化」の工数を最小化するツールとして、多くの広告代理店様やマーケティング担当者様の業務効率化を支援してまいりました。

しかし、BigQueryに蓄積された膨大な広告データが、レポーティング以外に十分に活用されていないという課題がありました。

特に「データを活用したいがSQLを書ける人材がいない」「活用のアイデアがない」といった声が寄せられていました。

BigQueryに蓄積された過去の膨大な広告データは、単なるレポーティングへの活用にとどまりません。

パフォーマンス予測（シミュレーション）の精度向上や、過去の類似案件の実績データを根拠とした新規施策提案、さらには成果の見込めるクリエイティブ生成を行うための強力な根拠となります。

そこでDatabeatでは、これまでレポート作成のためだけに使われがちだった広告データを「未来の戦略を裏付け、企業の競争優位性を生む資産」と捉え直し、業務の手間を減らすだけでなく、データを直接アクションに「利活用」するための環境として「AI Studio」を開発いたしました。

■AI Studio・Databeat導入に関するお問い合わせ

「AI Studio」は、広告レポート自動化ツール「Databeat」をご契約されている方専用の機能となります。

「AI Studio」の詳細や、Databeatの導入に関するご相談は、下記よりオンライン商談をご予約ください。

Databeatの担当者が、貴社の課題に合わせた活用方法をご提案いたします。

■広告レポート自動化ツール「Databeat」の概要

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

Google広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Amazon広告、Indeed広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・LookerStudio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、LookerStudio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottomアジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41293/table/61_1_403069e5a2163badc20d75e80b558643.jpg?v=202603100151 ]