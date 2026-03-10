JALグループ30社が「健康経営優良法人2026」に認定

日本航空株式会社

202６年3月10日

JALは、経済産業省および日本健康会議が実施する「健康経営優良法人2026」に認定されました。

本年度は、大規模法人部門の上位認定である「ホワイト500」にJALを含むグループ9社が、中小規模法人部門の上位認定である「ネクストブライト1000」に4社が選出されるなど、グループ一丸となった取り組みが高い評価を受けました。

１. 認定法人内訳（計30社）

２．認定の背景と「JAL Wellness 2030」の策定

JALグループは、「社員の健康が安全の基盤であり、JALグループが目指す姿を実現するための源泉である」と考え、健康増進プロジェクト「JAL Wellness」を推進しています。

このたび、これまでの取り組みをさらに進化させ、2030年に向けた「JAL Wellness 2030」を策定しました。JALグループの持続的な成長を支える「人財の最大化」を加速させ、多様な人財が個々の能力を最大限に発揮できる環境を整えることで、新たな価値の創造を通じて社員一人一人が生き生きと輝く持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

今後もJALグループは、「全社員の健康が航空の安全を支える」という強い信念のもと健康経営を推進し、「世界一愛され、選ばれるエアライングループ」として、サステナブルでウェルビーイングな未来を目指してまいります。

