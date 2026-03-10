こびとづかん in 日本モンキーパーク「こびとさがし2026」を開催！2026年3月14日（土）～6月28日（日）＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

日本モンキーパーク(犬山市犬山官林26、所長：中井 祐輔)では、2026年3月14日(土)から6月28日(日)までの期間、「こびとづかん in 日本モンキーパーク『こびとさがし2026』」を開催します。

本イベントは今年で20周年を迎えた累計発行部数320万部突破の児童書シリーズ「こびとづかん」の世界が楽しめるイベントです。園内にかくれているコビトをさがしだす「こびとさがし」を体験できるほか、ここでしか買えないイベント限定オリジナルグッズやコビトをイメージしたコラボメニューの販売など盛りだくさんの内容となっております。

イベントの詳細は下記のとおりです。

■イベント概要

詳細を見る :https://japan-monkeypark.jp/special/kobitodukan/

期間：2026年3月14日(土)～6月28日(日) 【102日間】 ※期間中休園日あり

時間：平日10：00～16：00、土日祝9：30～17：00 ※参加受付は閉園1時間前まで

こびとさがしラリー受付：催事館前 特設販売所（総合案内所横）

■「こびとさがしラリー」各コース内容

「こびとさがしラリー」はこびとづかんの世界を楽しみながら参加する「なぞときウォークラリー」です。園内のアトラクションと連動したコンテンツをはじめ、幅広い世代のお客さまにお楽しみいただける4つのコースを展開します。各コースのクリア特典として「ランダム缶バッチ」とトレーディングカード型「図鑑シール」をプレゼント。さらに、4つのコースをすべてクリアすると、特別な表彰状に加えて、アクリルシールをプレゼントします。

■コラボメニュー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157222/table/121_1_1d5d8438119da16e69b78ec5c276f54d.jpg?v=202603100151 ]

コビトをイメージしたコラボメニュー（全8種）を販売します。コラボメニューをご購入のお客さまには特典として限定ステッカーをプレゼントします。さらに、「こびとづかんセット」メニューをご購入のお客さまには、「ぬりえシート」もあわせてプレゼントします。

販売店舗：みはらしカフェ、キッチンスマイル

■グッズ

リトルハナガシラバーガー 850円カクレモモジリワッフル 800円限定ステッカー(全5種)ぬりえシート

「こびとさがし2026」の開催にあわせて、グッズを販売します。ここでしか手に入らないイベント限定オリジナルグッズのほか、「こびとづかん」20周年記念グッズも合わせて販売します。「こびとづかん」関連グッズを税込み2,000円以上お買い上げのお客さまには、特典としてオリジナルトートバッグをプレゼントします。

販売店舗：サウスショップ、のりもの館ショップ(イベントカウンター)

■イラスト入りサイン色紙プレゼント

イベント限定オリジナルグッズ（一部）20周年記念グッズ（一部）オリジナルトートバッグ ※無くなり次第終了

こびと研究家・なばたとしたかさんに好きなコビトを描いてもらえるスペシャル企画（抽選で各期間3名様、計6名様）を実施します。抽選券1枚につき1回、WEBからご応募いただけます。

【期間】

第1期 3月14日(土)～4月30日(木)

第2期 5月1日(金)～6月28日(日)

【配布条件】

園内ラリー：「こびとさがしラリー」を1,000円以上購入ごとに、抽選券を1枚配布。

飲食店舗：コラボグルメを含む1,000円以上購入ごとに、抽選券を1枚配布。

物販店舗：「こびとづかん」関連グッズを1,000円以上購入ごとに、抽選券を1枚配布。

【当選発表】

当選者の発表は、当選通知メールをもって代えさせていただきます。

こびとづかんについて

色紙イメージ応募用紙

■『こびとづかん』は累計発行部数320万部を突破した人気の児童書シリーズ。最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…日常に溢れる正体不明の不思議な出来事、それらがもしコビトと呼ばれる生き物の仕業だとしたら--？

全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！

じっと耳をすませ、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配を感じられるはずです。

●『こびとづかん』公式サイト：https://www.kobitos.com/

【協力】

株式会社ロクリン社

（「こびとづかん」シリーズ出版、版権管理）

https://www.rokurin.jp/

