パナソニックグループ

パナソニックグループは、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現に向け、「ソリューション領域」「デバイス領域」「スマートライフ領域」の3つの領域を中心に、限りある資源やエネルギーを無駄なく活用し、より豊かなくらしを技術で支え、お客様とともに持続的な発展を目指す価値創造に取り組んでいます。これらの事業を継続的に推進していくためには、将来の担い手となる人材を継続して迎え入れ、その成長を支える仕組みを維持していくことが不可欠です。

2027年度の新卒採用計画は、合計約1,100人を予定しています。新卒採用を通じて、事業の基盤を支える多様な若手人材を育成するサイクルを維持していきます。

また、2027年度大学・大学院技術系新卒採用より学校推薦制度を廃止し、事務系と同様にすべての応募を自由応募化します。これにより、専門分野・バックグラウンド・文化の異なる学生がより広く挑戦できる機会を提供し、変革を支える多様な人材の獲得に繋げていきます。加えて、学生の価値観も多様化する中で、学校推薦枠にとらわれず、自らのキャリアを主体的に選択・決定できる環境を整えることも狙いとしています。

さらに、国立高等専門学校機構との包括連携協定（※1）のもと、モノづくり教育の実践力向上や人材交流の取り組みを深化させ、高専生の採用および入社後育成の強化を図ります。

■新卒採用計画

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6642_1_e47a04e0b91e9083c0731f8b2e2f43fd.jpg?v=202603100151 ]

※1 [プレスリリース]国立高専機構とパナソニックグループ、次世代のモノづくり人財育成における包括連携協定を締結（2025年11月5日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn251105-1

※2 パナソニック ホールディングス株式会社、パナソニック株式会社、パナソニック HVAC & CC株式会社、パナソニック エレクトリックワークス株式会社、パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社、パナソニック コネクト株式会社、パナソニック インダストリー株式会社、パナソニック エナジー株式会社、パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の新卒採用計画数

※3 パナソニック ホールディングス株式会社、パナソニック株式会社、パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社、パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社、パナソニック コネクト株式会社、パナソニック インダストリー株式会社、パナソニック エナジー株式会社、パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の新卒採用計画数

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニックグループの2027年度新卒採用計画について（2026年3月10日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260310-1

＜関連情報＞

・パナソニックグループの人的資本経営の取り組み

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/human-capital-management.html