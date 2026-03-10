メシカ、ジュリアン・ムーアをメゾン アンバサダーに迎える

メシカジャパン株式会社

Julianne Moore（ジュリアン・ムーア）

パリで誕生したダイヤモンドジュエリーメゾン MESSIKA（メシカ）は、アカデミー賞受賞俳優ジュリアン・ムーアを新たなメゾン アンバサダーとして迎えることを発表いたします。

「“動く”ダイヤモンド」という革新的なクリエーションで知られるメシカと、ジュリアン・ムーアとの結びつきは、これまでにもさまざまな場面で表現されてきました。

昨年10月、ニューヨーク・マディソンアベニューのメシカ ブティックのオープニングに来場した彼女の存在は、洗練された魅力、内に秘めた自信、そして揺るぎない強さを感じさせるエレガンスを体現し、メシカの精神を象徴するものでした。

メゾン アンバサダーとして、ジュリアン・ムーアは今後のキャンペーンや世界各地での主要なプロジェクトに登場し、自由で大胆、そして常に前進し続ける女性像を体現していきます。

メシカの創業者でありアーティスティック ディレクターのヴァレリー・メシカは次のように語ります。

「ジュリアンは、現代的な魅力を体現する存在です。力強さと知性を備え、内面から自然な輝きを放っています。時代を超える普遍的な魅力と現代的な感性を併せ持つ彼女とは、初めて出会った瞬間から特別な共鳴を感じました。光と感情を通して自らを表現する彼女の姿は、光と感情を宿すメシカのダイヤモンドとも深く響き合っています。」

この結びつきは決して新しいものではありません。

2018年公開の映画『グロリア ベル』（監督：セバスティアン・レリオ）では、ジュリアン・ムーアがメシカの象徴的なコレクションである「ムーヴ」ネックレスを身に着けて登場しました。メゾンを代表するシグネチャーのひとつであるこのジュエリーは、彼女の存在感とともに印象的な輝きを放ちました。

今回のパートナーシップを通じてメシカは、個性と自信をもって自分らしい道を歩む女性たちを称え続けます。メシカはこれからも、自分らしく輝く女性たちに寄り添い、その魅力をダイヤモンドとともに表現していきます。

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店9店舗を展開しています。