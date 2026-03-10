mimimerry、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』35周年アニバーサリーコレクションを発表

株式会社ピカコーポレイション

犬用ラグジュアリードレスブランド「mimimerry(ミミーメリー)」( https://www.mimimerry.shop/ )を展開する株式会社ピカ コーポレイション(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：坂口 泰生)は、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』公開35周年を記念したアニバーサリー企画の一環として、愛犬向けドレスコレクション「miracle change / Beauty and the Beast」を発表いたします。本コレクションは、2026年4月開催のインターペット東京にて先行予約販売をいたします。

物語の世界観を丁寧に落とし込み、愛犬との特別な時間を彩る一着

mimimerryにとって、ディズニーデザインの商品を展開することは初の取組みであり、ブランドにとって新たな節目となるコレクションです。本企画は、これまでの展示会でのブランド表現やドレスの完成度をきっかけに実現しました。

2020年のブランド創設以来、mimimerryは「かわる、かわいい かわる、たのしい」をコンセプトに、一着で2way、3wayと変身できる特許取得ドレスを中心に展開してきました。

本ドレスは、劇中で印象的な「ベル」のイエロードレスをモチーフにデザイン。さらにリバーシブル仕様により、日常シーンのブルーワンピースへと変化します。

一着で物語の時間軸を行き来し、異なる表情を楽しめる設計は、mimimerryならではの構造です。

引用：https://www.disney.co.jp/fc/beauty-and-the-beast

イエロードレスブルーワンピース

本企画は、mimimerryが掲げてきた“変化する楽しさ”と、世界中で長年愛されてきた物語の世界観が響き合うことで形となりました。これを契機に、mimimerryは“物語を纏うドレス”という新たな表現領域へと歩みを進めます。

なお、インターペット東京2026にて先行予約販売を実施し、数量限定でのご用意となります。展示会という特別な機会にあわせ、ひとつひとつ丁寧に仕立てられたドレスを通じて、物語の世界観を体験いただける場をご用意いたします。

商品概要

価格：

XS・SS／68,200円（税込）

S／70,400円（税込）

MS／71,500円（税込）

M／74,800円（税込）

L／80,300円（税込）

サイズ別参考対象犬種：

【XS】ヨーキー、パピヨン、チワワ、ティーカッププードルなど1kg前後

【SS】ヨーキー、パピヨン、チワワ、ティーカッププードル、マルチーズなど1.5kg前後

【S】ヨーキー、パピヨン、チワワ、タイニープードル、ポメラニアン、マルチーズなど2.6kg前後

【MS】トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、パピヨン、カニンヘンダックスフンド、シーズーなど3kg前後

【M】トイプードル、ポメラニアン、カニンヘンダックスフンド、ミニチュアダックスフンドなど4kg前後

【L】トイプードル、ポメラニアン、ミニチュアダックスフンド、シュナウザーなど6kg前後



発売時期・場所：

4月3日（金）からのインターペットで先行予約発売。4月中旬よりオンラインブティックでも販売開始。

インターペット東京2026 ピカ コーポレイション出展ブース

東京ビッグサイト東ホールE3 ブースG030

付属品：

ヘアアクセサリー（イエロー/ブルー）2Way首飾り（イエロー）2Way首飾り（ブルー）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

ブランド紹介mimimerry（ミミーメリー）

「mimi」=可愛らしい、「merry」=陽気な、この２つの言葉を合わせたブランド名には、

おどろきのあるかわいさを飼い主様と愛犬にお届けし笑顔に、という想いを込めました。

特許取得をしたドレスを中心にそれぞれのシーンに合わせて一着で2way、3wayと変身できるドレスをバリエーション豊富にご用意しております。

詳細を見る :https://www.mimimerry.shop

本リリース、商品に関するお問い合わせは

株式会社 ピカ コーポレイション 新規事業部

TEL ： 06-6252-8515 (平日 9:00～17:00)

MAIL： shinkijigyoukaihatsu@pica-corp.co.jp

◆公式オンラインブティック

https://www.mimimerry.shop

◆Instagram公式アカウント（@mimimerry_fordog）

https://www.instagram.com/mimimerry_fordog/

株式会社 ピカ コーポレイション

本社所在地： 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

設立 ： 1961年7月

代表者 ： 代表取締役社長 坂口 泰生

資本金 ： 9,500万円

事業内容 ： アルミニウム合金製 はしご・脚立・作業台等

各種作業用品、ペット共生製品製造販売

売上高 ：113億817万円（2025年2月期）

URL ： https://www.pica-corp.jp/