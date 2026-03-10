日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」より美容特化モデル「ヤケーヌ目尻プラス」に新色登場！ハンズにて3月上旬より順次発売開始！

株式会社丸福繊維ヤケーヌ目尻プラス

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を獲得した日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を展開しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。

今回は、同シリーズの美容モデル「ヤケーヌ目尻プラス」に新色の「ベージュ」を追加し、2026年3月上旬より全国のハンズ（一部店舗を除く）にて順次販売を開始いたします。なお、公式オンラインショップでも並行販売中です。

丸福繊維公式オンラインショップ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=178651699

「ヤケーヌ目尻プラス」は、目元に沿う独自デザインで、目元からしっかり紫外線を防ぎたい方に最適な高機能フェイスカバーです。特に日焼けしやすい目元の内側は二重構造で、UVカット率99％。さらに、耳回りやうなじまで広範囲にカバーできるヤケーヌです。

今回、日常的な日焼け対策を大切にしたい美容意識の高い方を中心に人気の「ヤケーヌ目尻プラス」に、お客様の声にお応えして、肌なじみがよくやさしい印象の「ベージュ」カラーが新色として加わり、全4色のラインナップとなりました。

季節の変わり目や紫外線が強まる時期は、肌がゆらぎやすい季節。「ヤケーヌ目尻プラス」は、紫外線から肌を守るアイテムとして、美容を意識するすべての方におすすめです。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■美しさのための「ヤケーヌ目尻プラス」の特徴

目元のうっかり焼けゾーン

一番シミができやすい目尻は、つい油断しがちです。「ヤケーヌ目尻プラス」なら、目尻までしっかりカバーし、うっかり日焼けを防ぎます。

ヤケーヌ目尻プラスのポイント

目元に沿ったデザインに加えて、耳周り・うなじ・デコルテまでしっかりと広範囲にカバーができます。

■見逃しがちな目尻の紫外線対策

目元二重構造部のUVカット率は99％

しみ・しわのできやすい目元を２枚重ねにして徹底的にカバーします。

内側の生地は、汗を伴うスポーツに適した水冷クーリング効果を持ち、速乾性に優れた高性能素材を使っています。

■「ヤケーヌ目尻プラス」他カラー展開

ライトグレー、ネイビー、ブラック

■"ブレスルーテック"搭載で息苦しくない

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント

■最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌ目尻プラス

カラー：【新色】ベージュ

ライトグレー・ネイビー・ブラック

素材：ポリエステル100％

サイズ：フリー（耳ひも調節可能）

UVカット率：ベージュ96.7%（UPF 50+）

販売価格：3,080円（税込）

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=178651699

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維