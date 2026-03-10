「手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5」開催　ファンクラブ会員先行受付中！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月4日（月・祝）より開催する『手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5』のファンクラブ先行を開始しました。

また、当社サービスのチケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが本公演で採用されたことをお知らせします。

■今回で第5弾を迎えたフルオーケストラとの共演コンサート

ソロアーティストとして挑戦を続ける手越祐也が、昨年に続き再びオーケストラのステージに降臨。

本シリーズは今回で第5弾を迎え、フルオーケストラとの共演という大規模編成で実施されるコンサートとして、音楽ファンのみならず幅広い層から注目を集めています。

第5弾となる今回は、東京・京都あわせて約5,400席規模での開催となります。手越祐也×フルオーケストラの豪華共演をお見逃しなく！2026年3月9日（月）より、ファンクラブ会員先行受付を開始しました。

本公演のチケットは、「手越祐也公式アプリ」で発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリでは手越祐也公式に関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

手越祐也 Symphonic Concert 2026 Vol.5

⚫︎公演日程

2026年5月4日（月・祝）【昼公演】開演14:00【夜公演】18:00

東京｜文京シビックホール 大ホール

2026年5月9日（土）開演16:00

京都｜京都コンサートホール 大ホール

⚫︎チケット料金（全席指定・税込）

SS（前方確約）：16,500円

S席：13,200円

A席：9,900円

※未就学児童入場不可

※着席観覧

⚫︎受付期間

・FC一次先行

2026年3月9日（月）18:00 ～ 2026年3月15日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちらから

https://tixplus.jp/feature/yuyategoshi/symphonicconcert2026/fc-o8fjb/

▶︎手越祐也オフィシャルサイト

https://yuyategoshi.com/

▶︎手越祐也 / シナモン【手越祐也 Symphonic Concert 2023】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-Nc41LM760I ]

2023年5月4日と8月12日に東京オペラシティコンサートホールにて行われた手越祐也 初のオーケストラコンサート「手越祐也 Symphonic Concert 2023」

Vol.1とVol.2の２公演（全32曲+オーケストラチェイサー）の模様を映像化の中から5月4日の「シナモン」公開！

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド全社とも連携しているため、チケット販売はこれまで通りのプレイガイドで販売でも導入いただけます。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立：2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL：https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。