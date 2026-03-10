NTT-AT、Plug and Play Japanとパートナーシップ契約を締結

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、世界最大級のオープンイノベーション・プラットフォームを展開するPlug and Play Japan株式会社（以下：Plug and Play Japan、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ）と、このたび新たな事業共創および技術実装の加速を目的としたパートナーシップ契約を締結しました。

本パートナーシップを通じてNTT-ATは、Plug and Play Japanが有する国内外のスタートアップネットワークおよびアクセラレータープログラムを活用し、環境・エネルギー、材料・デバイス、AI・データ活用を中心としたデジタル技術分野などにおける新規技術の探索および事業化を加速していきます。

1. パートナーシップ契約締結の背景とねらい

NTT-ATは、NTTグループの技術的中核企業として、長年にわたり通信インフラ、材料・デバイス、環境・エネルギー、デジタルソリューションなど幅広い分野で技術力を磨いてきました。一方で、社会課題や市場ニーズの高度化・複雑化が進むなか、NTT研究所の先端技術だけでなく、スタートアップが持つ革新的な技術やスピード感を取込むことの重要性が一層高まっています。

Plug and Play Japanは、世界60拠点以上に広がるグローバルネットワークを通じて、スタートアップ・大企業・投資家・大学・政府機関を結び付け、数多くの事業共創・PoC（概念実証）創出を支援してきました。NTT-ATは、このプラットフォームを活用することで、グローバル視点での技術探索と実証、事業化検討をより効率的かつ実践的に進めていきます。

両社は今回の提携により、単なる技術探索にとどまらず、スタートアップ技術を社会実装レベルへ高めることに重点を置いた取組みを推進していきます。NTT-ATは、技術評価だけでなく、設計・信頼性評価・量産・品質確保といった“事業化の壁”をスタートアップとともに乗り越える共創パートナーとしての役割を担います。さらに、NTT研究所・NTTグループ各社・社会インフラ領域との接続点（Gateway）として、スタートアップ技術の実用化を後押しする独自の価値を提供します。Plug and Play Japanは、グローバル・国内のスタートアップエコシステムを活用し、最適な技術・企業との連携機会を提供することで、社会実装に至るプロセスをさらに加速させます。

2. パートナーシップで取組む内容

今回のパートナーシップで取組む主な内容は以下のとおりです。

(1)国内外スタートアップとの技術マッチングおよび協業検討

両社は、Plug and Playのグローバルネットワークを活用し、

・ 環境／エネルギー

・ AIインフラ

・ ロボティックス／フィジカルAI

の3つの重点領域において、将来的な社会実装に資する技術を発掘します。

このプロセスでは、単なる情報収集ではなく、スタートアップ技術が実装・事業化に耐えうる形へ成熟するために必要な視点を共同で提供します。

(2)PoCによる技術検証

両社は、技術評価だけにとどまらず、社会実装を見据えたPoCを積極的に推進します。

NTT-ATはこれまで培った設計・信頼性評価・品質保証・量産化などの知見を投入し、スタートアップ技術が抱える“事業化の壁”をともに乗り越えます。

(3)既存技術・顧客基盤とスタートアップ技術の融合による新規事業創出

NTT-ATは技術ポートフォリオおよび顧客基盤を活用し、Plug and Play Japanが紹介する革新的技術と組み合わせることで、新たな事業創出を図ります。

NTT-ATが担うNTTグループ内外の接続点としての役割が、社会実装に向けた大きな推進力となります。

(4)グローバル展開を見据えたスケール検討

国内外のPlug and Play拠点との連携により、スタートアップ技術のグローバルスケールを視野に入れた事業化を進めます。NTT-ATは、スタートアップが世界市場へ進む際の技術支援・品質検証・信頼性の担保といった実装フェーズでも、ともに支えます。

これらの取組みを通じて、NTT-ATは技術の社会実装を一層加速し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

3. 両社のコメント

Plug and Play Japanとのパートナーシップにより、世界中のスタートアップが持つ先進的な技術や新しい発想に直接アクセスできるようになります。NTT-ATがこれまで培ってきた技術力・事業基盤とスタートアップのスピードや柔軟性を掛け合わせることで、社会課題の解決につながる新たな価値創出をめざしていきます。

NTTアドバンステクノロジ株式会社

代表取締役社長

伊東 匡

NTT-ATを当社のパートナーとして迎えられることを大変うれしく思います。NTT-ATが有する深い技術知見と、Plug and Playのグローバルなスタートアップネットワークを組み合わせることで、環境・エネルギーや先端技術分野における実践的な共創が加速すると確信しています。

Plug and Play Japan株式会社

代表取締役社長

ヴィンセント・フィリップ

4. 参考 (本リリースの英語版サマリー)

NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION (NTT-AT) has joined Plug and Play as a collaboration partner to support the technical implementation and commercialization of advanced technologies.

Leveraging its expertise in technology integration, reliability engineering, and quality assurance, NTT-AT aims to work with startups beyond PoC, supporting the transition from research and prototypes to real-world deployment.

Through this collaboration, NTT-AT will serve as a technical bridge between innovative startups, NTT R&D, and real-world industrial and infrastructure use cases.

■NTT アドバンステクノロジ株式会社 会社概要

NTT-ATは、1976年の創立以来、NTTグループの技術的中核企業として、NTT研究所の技術をはじめとした世界の先端技術を広く取入れ、それらを融合してお客さまの課題を解決し、お客さまにとっての価値を提供し続けています。「アプリケーション」、「マテリアル＆ナノテクノロジ」、「ソーシャルプラットフォーム」、「トータルソリューション」の4つの事業領域を柱としてビジネスを展開しています。

名称：NTTアドバンステクノロジ株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

設立：1976年12月17日

資本金：50億円

代表者：代表取締役社長 伊東 匡

事業内容：アプリケーションビジネス、マテリアル＆ナノテクノロジビジネス、ソーシャルプラットフォームビジネス、トータルソリューションビジネス

公式サイト：https://www.ntt-at.co.jp/

■Plug and Play Japan株式会社 会社概要

Plug and Play Japanは、シリコンバレー発の世界最大級のイノベーション・プラットフォームであるPlug and Playの日本法人です。世界60以上の拠点を活用し、大企業・スタートアップ・投資家・行政機関をつなぐオープンイノベーション支援を行っています。

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F

設立：2017年7月14日

資本金：非公開

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

公式サイト：https://japan.plugandplaytechcenter.com/

※本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。