NYの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」大阪店、春の特別なひとときを彩る、最上級プライム熟成Tボーンステーキと豪華シーフードの特別コース「コース・ザ・ベンジャミン」が新登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社　オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、大阪店にて、新たな門出のお祝いのシーンなどにぴったりな、最上級プライム熟成Tボーンステーキと豪華シーフードを体験いただける特別コース「コース・ザ・ベンジャミン」を、2026年3月28日（土）から4月19日（日）まで提供いたします。あわせて、3月10日（火）より予約受付を開始します。


「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業した正統派の名門ステーキハウスです。アメリカ本場のステーキハウス文化を継承し、熟成肉、焼き、サービスに至るまで、変わらない王道を追求し続けています。



本プランは、最上級USDAプライム熟成肉のTボーンステーキと、新鮮なロブスターをはじめとする豪華シーフードなど、ベンジャミンステーキハウスを代表する料理を組み合わせた、“ベンジャミンステーキハウスを楽しみ尽くす”特別コースです。


コースの幕開けは、「キャビアと黒毛和牛のタルタルステーキ」。繊細さと濃厚さが重なり合う一品が、期待感を高めます。続く「シーフードプラッター」では、ロブスターをはじめとする新鮮な海鮮をふんだんに使用。スープは濃厚な旨味が広がる「ロブスタービスク」、または熟成肉の旨みを堪能できる「ベンジャミンスープ」からお選びいただけます。メインには、USDA認定の最上級プライム熟成肉の「Tボーンステーキ」をご用意。独自の熟成方法で28日間以上熟成し、900℃の高温で一気に焼き上げる専用オーブンでお皿ごと焼き上げた、ベンジャミンステーキハウスを象徴する逸品です。



肉と海鮮、双方の魅力を最高水準で体験できる本プランは、記念日やビジネス利用、海外ゲストとの会食のほか、春の門出のお祝いにもふさわしい特別コースとして提案します。


■ベンジャミンステーキハウスKITTE 大阪店　コース・ザ・ベンジャミン

提供期間：2026年3月28日（土）～4月19日（日）


予約受付期間：2026年3月10日(火)～2026年4月19日（日)


価格：27,000円（税サ込み）


お客様からのお問合せ先：　TEL　06-6440-7733／MAIL　bsh-kitteosaka@benjaminsteakhouse.jp


コース内容


AMUSE : キャビアと黒毛和牛のタルタルステーキ


BREAD : 2種類のパン＆ホイップバター


APPETIZERS : シーフードプラッター


SOUP : ロブスタービスク 又は ベンジャミンスープ


ENTREE : USDAプライム 熟成肉Tボーンステーキ


SIDE DISH:マッシュポテト&クリームレスクリームスピナッチ


DESSERT:シェフ特製デザート


COFFEE or TEA　コーヒー or 紅茶





■ベンジャミンステーキハウス　ＫＩＴＴＥ大阪店　概要





所在地：　大阪市北区梅田3-2-2 ＫＩＴＴＥ大阪階


アクセス：　JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分


営業時間：


【Weekday】


Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER　14:00）


Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）


【土曜・日曜・祝日】


11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）


お客様からのお問合せ先：　06-6440-7733