【3月25日(水)開催 マーケ/広報担当者必見】アルゴリズム型情報流通時代到来　売上に繋がる縦型ショート動画情報流通設計セミナー

株式会社イニシャル

　株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役：藤原 由唯、以下「イニシャル」）は、マーケティング/広報担当者を対象としたSNSマーケティングの無料オンラインセミナーを2026年3月25日（水）12時に開催します。また、当日参加が叶わない方に向けて、アーカイブ配信を行います。





＜セミナー概要＞


　生活者の購買行動は、企業発信の広告や検索起点ではなく、SNS上での偶然の出会いから始まる時代へと移行しています。実際に、情報流通の主役は公式発信から第三者・UGCへと広がり、アルゴリズムを通じて拡散されるショート動画が、大きな影響力を持つようになりました。


　本セミナーでは、PRとショート動画を掛け合わせた具体事例をもとに、単なる話題化にとどまらず、いかにアルゴリズムに乗せ、指名検索や売上へと接続させるのか「売上に繋げる情報流通設計」の実践論を解説します。



■開催概要


日時 ：2026年3月25日 (水)　12：00 ～ 13：00 ※リアルタイム配信


：2026年3月25日 (水)　13：00 ～ 4月1日 (水)　12：00 ※アーカイブ配信


アジェンダ ：＜Session1＞ アルゴリズム型情報流通時代について


　　　　　　 ＜Session2＞ 売上につながった事例と施策のポイント


　　　　　　 ＜Session3＞ アルゴリズム型情報流通時代を攻略するプロダクト紹介


　　　　　　 ＜Session4＞ 質疑応答 ※アーカイブ配信時はリアルタイム配信時の内容をご紹介


形式　　 　：Zoom


参加費 　　：無料


お申し込み ：下記URLよりご確認ください。


URL ：https://forms.gle/gLjjyYKkU1WzSCFu7



■登壇者プロフィール


株式会社ベクトル 執行役員/ショート動画戦略本部長 杉浦健太


早稲田大学法学部卒。 株式会社ベクトルに入社後、株式会社サイバーエージェントの子会社の立ち上げを経て、2010年に独立。 独立後は複数社の経営を行う。2014年にベクトルとマイクロアドの合弁会社ニューステクノロジーの立ち上げに伴い再度ベクトルにジョイン。2025年よりショート動画戦略本部長としてPR×ショート動画を推進。



■株式会社イニシャルについて


社名　　 ：株式会社イニシャル


代表者 ：藤原 由唯


所在地 ：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F


URL　　 ：https://vectorinc.co.jp/business/pr/initial


事業内容 ：PR企画立案及び実施、PR業務代行・コンサルティング、ブランディング業務、


IRコミュニケーション、リスクマネジメント業務、マーケティングリサーチ業務、


イベントの企画/実施