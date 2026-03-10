【3月25日(水)開催 マーケ/広報担当者必見】アルゴリズム型情報流通時代到来　売上に繋がる縦型ショート動画情報流通設計セミナー

株式会社イニシャル

株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役：藤原 由唯、以下「イニシャル」）は、マーケティング/広報担当者を対象としたSNSマーケティングの無料オンラインセミナーを2026年3月25日（水）12時に開催します。また、当日参加が叶わない方に向けて、アーカイブ配信を行います。

＜セミナー概要＞

生活者の購買行動は、企業発信の広告や検索起点ではなく、SNS上での偶然の出会いから始まる時代へと移行しています。実際に、情報流通の主役は公式発信から第三者・UGCへと広がり、アルゴリズムを通じて拡散されるショート動画が、大きな影響力を持つようになりました。

本セミナーでは、PRとショート動画を掛け合わせた具体事例をもとに、単なる話題化にとどまらず、いかにアルゴリズムに乗せ、指名検索や売上へと接続させるのか「売上に繋げる情報流通設計」の実践論を解説します。

■開催概要

日時 ：2026年3月25日 (水) 12：00 ～ 13：00 ※リアルタイム配信

：2026年3月25日 (水) 13：00 ～ 4月1日 (水) 12：00 ※アーカイブ配信

アジェンダ ：＜Session1＞ アルゴリズム型情報流通時代について

＜Session2＞ 売上につながった事例と施策のポイント

＜Session3＞ アルゴリズム型情報流通時代を攻略するプロダクト紹介

＜Session4＞ 質疑応答 ※アーカイブ配信時はリアルタイム配信時の内容をご紹介

形式 ：Zoom

参加費 ：無料

お申し込み ：下記URLよりご確認ください。

URL ：https://forms.gle/gLjjyYKkU1WzSCFu7

■登壇者プロフィール

株式会社ベクトル 執行役員/ショート動画戦略本部長 杉浦健太

早稲田大学法学部卒。 株式会社ベクトルに入社後、株式会社サイバーエージェントの子会社の立ち上げを経て、2010年に独立。 独立後は複数社の経営を行う。2014年にベクトルとマイクロアドの合弁会社ニューステクノロジーの立ち上げに伴い再度ベクトルにジョイン。2025年よりショート動画戦略本部長としてPR×ショート動画を推進。

■株式会社イニシャルについて

社名 ：株式会社イニシャル

代表者 ：藤原 由唯

所在地 ：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F

URL ：https://vectorinc.co.jp/business/pr/initial

事業内容 ：PR企画立案及び実施、PR業務代行・コンサルティング、ブランディング業務、

IRコミュニケーション、リスクマネジメント業務、マーケティングリサーチ業務、

イベントの企画/実施