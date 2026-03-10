都市に洗練された真に豊かな空間を創造するフェイスネットワーク 2026年３月に、「THE GRANDUO」「GranDuo」シリーズ６棟竣工！デザインと居住性を両立させたマンション開発を推進

株式会社FAITHNETWORK

　株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、高級賃貸レジデンス「THE GRANDUO（ザ・グランデュオ）」および、新築一棟RCマンション「GranDuo（グランデュオ）」の両シリーズにおいて、2026年３月に、計６棟が竣工することをお知らせいたします。



2026年３月竣工予定物件

　竣工予定物件は、「THE GRANDUO」シリーズ『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SEED（AXION二子玉川）』(東京都世田谷区)､「GranDuo」シリーズ『GranDuo武蔵小山５（J.リヴェール武蔵小山West）』(東京都目黒区)､『GranDuo用賀７』(東京都世田谷区)､『GranDuo白金高輪』(東京都港区)､『GranDuo中野７』(東京都杉並区)､『GranDuo荻窪３』（東京都杉並区）の全６棟になります。


　当社は、両シリーズ合わせて、合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数No.１を誇っています。(2025年９月末時点、株式会社建設データバンクのデータをもとに自社調べ)。今後もマンション開発を通じ、入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けてまいります。




『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SEED』(https://thegranduo.com/futakotamagawa-seed/)





『GranDuo武蔵小山５』(https://faithnetwork.co.jp/project/p17219/)





『GranDuo用賀７』(https://faithnetwork.co.jp/project/p18049/)





『GranDuo白金高輪』(https://faithnetwork.co.jp/project/p20747/)





『GranDuo中野７』(https://faithnetwork.co.jp/project/p17625/)





『GranDuo荻窪３』(https://faithnetwork.co.jp/project/p18640/)




◆会社概要


会社名　 ：株式会社フェイスネットワーク


会社HP 　 ：https://faithnetwork.co.jp


住所 　　 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階


代表者 　 ：代表取締役社長　蜂谷二郎


事業内容　：不動産業／建設業／一級建築士事務所


　　　　　（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）


証券コード：東証スタンダード市場3489