PDNobレビュー｜AI搭載でAdobeの代替にもなる買い切り型PDF編集ソフト
PDFは、もはや「閲覧するだけのファイル」ではありません。契約書の編集、資料作成、PDFからのテキスト抽出、OCRによる文字認識、さらには論文の要約など、ビジネスや学習のさまざまなシーンで活用されています。そのため、PDFをどれだけ効率よく扱えるかが、作業スピードや生産性に大きく影響するようになりました。
私自身、日常的にPDFの編集や形式変換を行う中で、「もっと簡単に、しかも正確に処理できるツールはないだろうか」と感じることがありました。そんなときに見つけたのが、AI機能を搭載したPDF編集ソフト「Tenorshare PDNob」です。
実際に使ってみると、AIを活用した要約やOCR、PDF編集などの機能が思った以上に便利で、作業時間の短縮にもつながりました。
「AI機能はどれくらい実用的なのか？」
「Adobeの代わりとして使えるのか？」
この記事では、実際にPDNobを使用して感じた特徴やメリットをわかりやすく紹介します。PDF作業を効率化したい方や、Adobe以外のPDF編集ソフトを検討している方に参考になる内容です。
Part1. Tenorshare PDNobとは？
Tenorshare PDNobは、ソフトウェア会社 Tenorshare が提供するAI搭載のPDF編集ソフトです。PDFの編集・変換・OCR・注釈・AI分析など、PDF作業に必要な機能を1つのソフトでまとめて利用できます。
従来のPDFツールは「閲覧や簡単な編集」が中心でしたが、PDNobはAI機能を組み合わせることで、PDFの内容を理解しながら編集・分析できる次世代型PDFソフトとして注目されています。
主な特徴
・AIアシスタント搭載：PDFの要約、翻訳、質問応答、文章のリライトなどが可能
・本格的なPDF編集：テキストや画像の編集、透かし追加・削除、ページ整理など
・高精度OCR：スキャンPDFを約99%の精度で編集可能なテキストに変換
・多形式変換：PDFをWord、Excel、PowerPoint、画像などに変換
・注釈・署名機能：ハイライト、コメント、電子署名などを追加
・Windows / Mac対応：軽量で初心者でも使いやすいUI
これらの機能により、契約書の編集、論文の整理、資料作成、PDFの内容分析など、仕事や学習のさまざまな場面で効率よくPDFを扱えるようになります。
＊一言でまとめると
Tenorshare PDNobは「AI × 本格PDF編集」を融合した、Adobe Acrobatの代替として使えるオールインワンPDFソフトです。
Part2. Tenorshare PDNobの主な機能と強み
2-1. Wordのように編集できる直感的なPDF編集
Tenorshare PDNobの大きな特徴は、PDFをまるでWordのような感覚で編集できる点です。
複雑な操作を覚える必要がなく、初心者でも直感的にPDFを修正できます。
主な編集機能は以下の通りです。
PDNobのPDF編集機能
・テキストの直接編集（フォント・サイズ・色の変更）
・画像の追加／削除／回転／差し替え
・透かし・背景の編集
・レイアウトを崩さず自然に修正
PDNobは、元のレイアウトや構成を保ったままテキストを編集できるのが特徴です。編集後も自然な仕上がりを維持できるため、資料や書類の見た目を崩さずに修正できます。
操作画面もシンプルで分かりやすく、Adobe Acrobatの代替として使えるPDF編集ソフトとしても十分な実用性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343733/images/bodyimage1】
2-2. 高精度OCR搭載｜スキャンPDFやAI生成資料も編集可能
PDNobは世界トップレベルのOCRエンジン（ABBYY OCR）を搭載しており、スキャンされたPDFや画像PDFを高精度でテキスト化できます。
