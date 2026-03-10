アルミ基炭化ケイ素構造部品市場とは何か？2032年に0.83億ドル規模へ、CAGR13.6%で拡大する高放熱複合材料の成長シナリオ
アルミ基炭化ケイ素構造部品とは、アルミニウムを母材とし、炭化ケイ素（SiC）を分散・複合化した金属基複合材（一般にAlSiC系）を、筐体、ベースプレート、フレーム、支持治具などの構造部品として設計・製造した高機能部材である。高熱伝導と低熱膨張を同時に狙えるため、発熱体を抱える実装体や光学・精密機構において、熱歪みの抑制、寸法安定性、接合信頼性を工程レベルで引き上げる役割を担う。材料の価値は物性だけで完結せず、成形（浸透法・加圧鋳造・粉末冶金など）、熱処理、5軸加工、表面処理、気密化、接合、検査までを一体で成立させるプロセス資産にある。結果として、単なる素材販売ではなく、要求仕様に最短距離で到達する設計連携型の機能部品として市場に組み込まれる点が特徴である。
アルミ基炭化ケイ素構造部品
LP Information調査チームの最新レポートである「世界アルミ基炭化ケイ素構造部品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/670377/alsic-structural-components）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが13.6%で、2032年までにグローバルアルミ基炭化ケイ素構造部品市場規模は0.83億米ドルに達すると予測されている。本領域は、電動化・高周波化・高出力化が同時進行することで、熱管理と寸法安定の両立が装置競争力を左右する局面に入り、素材選定がコスト項目から性能戦略へ移ったことが成長の核である。とりわけSiCパワー半導体の普及は、発熱密度と温度サイクル負荷を押し上げ、放熱と熱膨張差を同時に抑える構造部材への需要を生む。加えて、精密加工と表面処理、接合信頼性がボトルネックになりやすく、量産適用には材料供給力よりもプロセス安定性と再現性が評価軸となる。市場が小さく見えても、採用が始まると設計変更コストが高く、長期供給と品質保証が前提となるため、勝ち筋は一度の採用で長く続く。ここに、材料産業でありながらプラットフォーム型の粘着性が生まれる。
図. アルミ基炭化ケイ素構造部品世界総市場規模
図. アルミ基炭化ケイ素構造部品世界総市場規模
図. 世界のアルミ基炭化ケイ素構造部品市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
図. 世界のアルミ基炭化ケイ素構造部品市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー：地域と企業で分かれる伸び代
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アルミ基炭化ケイ素構造部品の世界的な主要製造業者には、CPS Technologies Corp.、Youyan Metal Composite Materials (Beijing) Co., Ltd.、Materion Corporationなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約79.0%の市場シェアを持っていた。この数値は、初期の急拡大後に成長率が落ち着くというより、用途の裾野拡大と供給体制整備が進むことで、成長を維持しながら産業化へ移行する姿を示す。北米は電力変換・防衛・宇宙・先端製造の文脈で高信頼要求が強く、材料単体より加工・気密・検査まで含めた一貫供給が評価されやすい。中国は需要の厚みとスピードを武器に、国産化とコスト最適を同時に進めやすく、装置産業や新エネルギーの投資サイクルに連動して拡大しやすい。企業別には、上位は用途側の熱設計と材料設計を結びつけ、採用品目を増やす戦略が取りやすい一方、追随勢は標準形状の供給力と短納期対応で参入余地を作りやすい。
アルミ基炭化ケイ素構造部品
