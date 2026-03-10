株式会社アイ・ピー・エス社員が『SAPマイスターIQ 2026』に選出
株式会社アイ・ピー・エス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：赤松 洋、以下IPS）はこのたび、SAP関連システムの導入プロジェクトにおいてイノベーターとして新しい価値を創出し、特に優れた成果を上げた功績に対する感謝の意として、IPSコンサルタントの大野がSAPジャパンより「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」における「SAPマイスターIQ」に選出されたことをお知らせします。選出にあたっては、世界における先進的なテクノロジーの動向をいち早く捉え、日本特有の市場環境やビジネス課題の変化に対応しながら、お客様とともに変革を推進してきた取り組みと実行力が高く評価されました。
「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」「SAPマイスターIQ」
株式会社アイ・ピー・エス
最高執行責任者 イノベーションサービス本部 本部長
大野 恭裕
エンドースメント
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデント ミッドマーケット事業統括本部 統括本部長 田原 隆次様より、エンドースメントをいただいています。
SAP マイスターIQは、SAPソリューションに対する深い専門知識に加え、お客様の変革を成功に導く卓越した構想力を備えた個人を認定する制度です。
アイ・ピー・エスの大野様は、中堅・成長企業が直面する固有の経営課題を深く理解し、自社テンプレートを軸とした実効性の高い提案を通じて、数多くのお客様からの信頼を築いてこられました。確実なプロジェクト遂行力にとどまらず、導入後も継続的なビジネス成長に寄り添う姿勢を持ちあわせたプロフェッショナルとして、大野様はSAPとして自信をもって推奨できるパートナーの一人であると評価しております。
以上
■SAPマイスターIQについて
SAPマイスターIQは、SAP関連システムの導入プロジェクトにおいて特に優れた成果を上げられたという「功績」を称えるだけでなく、イノベーターとして新しい価値を創出し、お客様や社会へ将来にわたって寄与・貢献される「未来を創るマイスター」の称号と位置付け、今後のSAPプロジェクト推進の中核となられる人材を、審査に基づき個人に認定・表彰するものです。なお “IQ” は「革新的なコトを成す資格を持つ者」を意味する “Innovation Qualifier” の略です。
■株式会社アイ・ピー・エスについて
IPSは、SAP社が提供する SAP(R) ERPの導入並びに本番稼動後の運用・活用をご一緒することで、お客様の業務改革を支援する企業です。1997年の設立以来180社以上の導入実績を持つ、SAP社プラチナパートナーの1社(※2026年3月現在) として、中堅成長企業の経済活動を支援しております。詳細は、こちらからご覧ください。
https://ips.ne.jp/
お客様からのお問い合わせ
株式会社アイ・ピー・エス
マーケティング企画推進室
電話：06-6292-6237
E-mail：info@ips.ne.jp
https://www.ips.ne.jp
配信元企業：株式会社アイ・ピー・エス
