シーフード消費の増加と日本料理の人気拡大が寿司レストラン市場の成長を牽引
世界的な外食文化の拡大、デジタルエンゲージメントの強化、そして進化するレストラン形態が、現代的な寿司体験に対する消費者需要を高めている。
日本食文化の国際的影響力が市場拡大を加速
寿司は、日本発祥の料理という枠を超え、世界中の都市で主流の食事選択肢となった、最も認知度の高い国際的料理の一つとなっている。観光、文化交流、そして世界的な食のトレンドを通じて日本料理が広がったことで、先進国および新興国の双方において寿司専門レストランの存在感が大きく拡大している。寿司を提供するレストランは、カジュアルな食事から高級な料理体験まで、多様な消費者の好みに対応している。
寿司レストラン市場は2025年に170億3,300万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率は10.3%で成長してきた。市場は2025年の170億3,300万ドルから2030年には238億420万ドルへと年平均成長率6.9%で拡大すると予測されている。その後、市場は2029年から年平均成長率6.8%で成長し、2035年には330億6,210万ドルに達すると見込まれている。
市場拡大を支えた主な要因
消費者行動および世界の外食産業におけるいくつかの変化が、過去の期間における寿司レストラン市場の成長を支えた。
● シーフード消費量の増加
● 日本料理の人気拡大
● 食のフェスティバルや料理イベントの人気上昇
● レストランおよび飲食店の拡大と発展
しかしながら、いくつかの課題が成長のペースに影響を与えた。魚の供給が季節によって変動することにより原材料供給が制限される場合があり、さらに熟練した寿司職人の不足が、急速な拡大を目指すレストランにとって運営上の課題となった。
変化する生活様式とレストランサービスモデルが今後の需要を形成
今後の寿司レストラン市場の成長は、消費者の生活様式の変化やレストランのサービスモデルの進化によって影響を受けると予想されている。
● 電子商取引およびオンライン食品配達サービスの拡大
● フランチャイズ型レストランモデルの需要増加
● シーフード消費に関連する健康意識の高まり
● マーケティング戦略およびデジタルブランド展開の強い影響
同時に、食品安全や衛生に関する厳格な規制枠組みが、レストランの運営要件を高める可能性がある。さらに、貿易摩擦や関税政策がシーフード調達コストや国際的な供給網に影響を与える可能性もある。
運営の革新と持続可能性への取り組みがレストラン運営を変革
技術の統合は、寿司レストラン市場全体におけるレストラン運営と顧客エンゲージメントを変革している。人工知能や自動化技術が導入され、運営効率の向上と食品調理プロセスの迅速化が進められている。
また、レストランは持続可能性への取り組みにも注力している。これには、環境に配慮した包装の開発や、店内飲食および持ち帰り形式における使い捨てプラスチックの削減が含まれる。さらに、多くのレストランが、レストラン運営をリアルタイムで監視できるスマートインフラへの投資を進めている。
デジタル化も業界を形成する重要な動向である。レストランはクラウドベースの管理プラットフォーム、データ分析システム、サイバーセキュリティツールを導入し、運営パフォーマンスの向上と顧客エンゲージメントの強化を図っている。
多様なレストラン形態と食事スタイルが市場セグメントを形成
寿司レストラン市場の活動は、レストラン形態、店舗規模、消費者の食事スタイル、用途市場、エンドユーザーなど複数の構造的セグメントにわたって展開している。単独寿司レストランは最大のタイプセグメントであり、市場シェア57.0%、97億200万ドルの規模を占めている。一方、回転寿司レストランは年平均成長率9.0%でより速い成長が見込まれている。
