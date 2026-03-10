日頃の実習で学生たちが飼育し、実習に協力してくれる生き物たちと触れ合える学校動物園水族館「いきもの発見ラボ」の内見会を、３月１４日(土)午前11時から、岡山市北区半田町の岡山理科大学専門学校で行いますので、お知らせします。 本校には犬、猫、鳥類、爬虫類など約30種類50個体の実習動物と約90種7500個体の水生生物がおり、学生たちは普段、動物看護やトリミング、飼育管理などの実習を通じて、生き物の命と日々向き合っています。 こうした生き物と触れ合うことによって子どもたちに「生命の尊さ」を学ぶ場を提供したいのと、本校をより身近な存在として感じていただきたいと考え、本イベントを立ち上げました。 種類別に校内を６ゾーンに分けて展示します（リーフレット参照）。生きた化石と呼ばれる古代魚「ネオケラトドゥス・フォルステリ」をはじめ、ウミガメやネコザメ、胴体の模様がミッキーマウスに似た熱帯魚「ミッキーマウスプラティ」、全身が落ち葉のような「リーフフィッシュ」、人気者のチンアナゴ、小さくて可愛い「サカサクラゲ」、タツノオトシゴ、フクロウ、フェレットなどなど。子どもたちが喜びそうな生き物たちがたくさんいます。運営については生き物の紹介、ふれあいやえさやり体験のサポートまで、専門知識を持つ学生が担当します。 今後は、3月28日（土）のグランドオープンを皮切りに、不定期ですが、2カ月に1回程度の公開を予定しています。開館日は随時、ホームページで告知させていただきます。 開館日には毎回、特別なイベントを用意し、子どもたちに楽しんでもらえるよう工夫していきます。

https://newscast.jp/attachments/YLw6D7dOb4d1yGQ2rK8o.pdf

■内見会のイベント予定は次の通り

11:10～11:40 ふれあい・餌やり体験11:20～11:50 犬のブラッシング体験11:30～12:00 犬の健康チェック体験※3月28日のグランドオープンは 13:30～15:00 の開催となります。

■会場

岡山市北区半田町8-3岡山理科大学専門学校の各校舎

■駐車場

お車でお越しの際には駐車場（下記地図参照）をご利用ください。

■内容

各ゾーンで上記の通り、「ふれあい・餌やり体験」「犬のブラッシング体験」「犬の健康チェック体験」などを予定。当日は近くの保育園児らも招待しています。

■本件のお問い合わせ先

岡山理科大学専門学校（代表：086-228-0383）担当：櫨山 麻理 （はぜやま・まり）メール：hazeyama@risen.ac.jp

■岡山理科大学専門学校と報道用駐車場のご案内

https://www.risen.ac.jp/