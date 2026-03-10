伊藤忠商事株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井 敬太)が販売する植物性バター「wellbeans non butter white」が、3月9日(月)に発表された日本アクセス主催「新商品グランプリ2026春夏」において、「洋日配部門賞(第1位)」を受賞いたしました。





「wellbeans non butter white」洋日配部門賞 第1位





本アワードは、日本アクセスが主催する「春季フードコンベンション」の東・西会場にて実施され、一般消費者120名(東日本60名／西日本60名)による試食審査を経て選出されるものです。審査はコストパフォーマンス、オリジナリティ、美味しさ、トレンド性など複数項目に基づき総合評価され、部門別に順位が決定されます。





今回は93商品が参加。各社こだわりの商品に対して厳正な審査が行われ、深いコクのあるおいしさとコレステロール97％オフ(※)という健康面での優位性が審査員から高く評価され、「wellbeans non butter white」が洋日配部門で1位を獲得いたしました。(※日本食品標準成分表(八訂)有塩バターと比較して)

同日には表彰式が開催され、これにあわせて「新商品グランプリ」のWEBページでは、受賞商品が公開された他、「TikTok」でも商品動画が配信され、「wellbeans non butter white」も登場いたします。





新商品グランプリ2026春夏 表彰式









■wellbeans non butter whiteとは

ノンバターホワイトは、その名の通り“乳製品のバターではない、豆乳うまれのやさしいバター”。

コレステロール値はバター比較で97％オフ(※)で、さわやかなコクと口どけ、すっきりとした後味が特長。

組み合わせる素材の良さを、より一層引き立て、幅広いレシピで活躍します。

※日本食品標準成分表(八訂)有塩バターと比較して









■お試しキャンペーンを開催

今回の受賞を記念し、wellbeans non butter whiteが当たるSNSキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要は以下の通りです。





応募期間：2026年3月19日(木)12時00分～3月29日(日)23時59分

応募方法：wellbeans公式Instagramをフォローし、CP告知投稿にコメントすることで応募完了となります。

当選人数：100名様(発送は全国)

当選商品：wellbeans non butter white 200g1個





公式Instagram： https://www.instagram.com/wellbeans_official/

皆さまのご応募をお待ちしております。









■担当者コメント

このたびは「新商品グランプリ2026春夏」において洋日配部門賞 第1位をいただき、大変光栄に思います。

wellbeans non butter whiteは、「植物性食品」にありがちな物足りなさをなくし、おいしさと健康を両立することを最優先に開発しました。優しい風味で様々な食材/料理を引き立てる「wellbeans non butter white」をぜひ多くの皆様に体験をしていただければ嬉しいです。









■商品概要

商品名 ： wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)

名称 ： 大豆加工食品

内容量 ： 200g

価格 ： 494円(税込)

公式ページ： https://wellbeans.net/