インディーゲームスタジオ Team Machiavelli は、アクションタワーディフェンスゲーム 『キャッスル・オブ・アルケミスト』 が、2026年3月9日から3月16日まで開催される Steam「タワーディフェンスフェス」 に登場することを発表しました。

また、本作のさらなるグローバル展開に向け、Game Source Entertainment(GSE)とのパブリッシングパートナーシップを締結したことを併せてお知らせいたします。この提携により、本作はPlayStation(R)5およびNintendo Switch(TM)向けに全世界でリリースされることが決定いたしました。





【動画： https://www.youtube.com/watch?v=zFaWIKVhQwk 】





【画像01】





■戦略とアクションが火花を散らす、重厚なピクセルアートタワーディフェンス

『キャッスル・オブ・アルケミスト』は、緻密な戦略が求められるタワーディフェンスに、名作『DOOM』を彷彿とさせるハイテンポで爽快なアクションRPGの要素を融合させた、新感覚のジャンルミックス作品です。

「ウォーハンマー」シリーズにインスパイアされた、ダークで重厚なファンタジー世界を美しい2Dピクセルアートで描写。プレイヤーは城塞を舞台に、迫りくる機械の軍勢を相手に知略と武力を尽くして戦います。





【ゲームプレイの2つのフェーズ】

・タクティカル・フェーズ： マップ上にトラップやタワーを戦略的に配置し、敵を迎え撃つための防衛網を構築します。

・アクション・フェーズ ： 錬金術によって身体強化された守護者「ベラトール」を直接操作。近接武器、銃器、そして即時設置可能なクロックワーク・タレットなどのスキルを駆使し、自ら戦場へ飛び込んで敵をなぎ倒します。





【画像02】





【画像03】





■少数精鋭のインディー・デュオから世界へ

本作を開発するTeam Machiavelliは、2021年にトルコで設立されたブティック・スタジオです。当初はビジュアルアーティストのHalil Onur Yazıcıoğluと、デベロッパー兼コンポーザーのMehmet Can Gulerの2名による情熱的なプロジェクトとしてスタートしました。

現在は3名体制へと拡大し、2025年4月10日のPC版(1.0)正式リリースを経て、多くのファンに支持されるヒット作へと成長を遂げました。スタジオは現在、今後のロードマップの拡充とともに、GSEとの協力によるコンソール版の最適化に注力しています。





『キャッスル・オブ・アルケミスト』とは、Team Machiavelliが自主開発したピクセルアート風のハイスピードアクション・タワーディフェンスであり、Game Source Entertainment (GSE)がPlayStation(R)5とNintendo Switch(TM)でコンソール版を発行します。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ： キャッスル・オブ・アルケミスト

対応機種 ： PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

発売日 ： 未定

価格 ： 未定

ジャンル ： ワーディフェンスアクションRPG

プレイ人数(オフライン)： 1人

プレイ人数(オンライン)： 1人

表示対応言語： 英語、繁体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語、トルコ語、

ポーランド語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語(スペイン)、ロシア語

開発元 ： Team Machiavelli

発売元 ： Game Source Entertainment

CERO ： 審査予定

権利表記 ： (C)2026 Team Machiavelli. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in global.