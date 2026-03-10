https://www.risktaisaku.com/articles/-/110123

リスクマネジメントとBCPの専門メディアであるリスク対策.comは、3月17日（火）、イラン情勢を踏まえた海外安全対策セミナーを開催します。長年にわたり企業の危機管理や海外安全対策に携わってきた専門家を招き、イラン情勢の現状と今後想定されるシナリオを整理するとともに、企業として今何に注視すべきか、どのような備えを講じるべきかを解説します。アメリカ・イスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、中東地域をはじめとする国際情勢は急速に緊迫度を増しています。日本企業にとっても、駐在員や出張者の安全確保、事業継続、サプライチェーンへの影響など、海外リスクへの対応を改めて見直す必要性が高まっています。本セミナーでは、事態の推移に応じて企業がどのように撤退・退避・事業継続の判断を行うべきか、実務的な「出口戦略」の考え方についても提示します。後半では、参加者同士による意見交換の時間を設け、現在の対応状況や懸念事項、今後の方針などを共有しながら、企業としての海外安全対策の在り方を考えます。実務担当者同士の情報共有の場としてもご活用ください。※本セミナーの配布資料はありません。

プログラム

14：00 今求められる対策とシナリオに応じた出口戦略を探る 講師 株式会社共同通信デジタル リスク対策総合研究所・所長 小島 俊郎 氏 安全サポート株式会社 代表取締役 有坂 錬成 氏 安全サポート株式会社 上席コンサルタント（元外務省） 伯耆田 修 氏 公益財団法人公共政策調査会 理事・研究センター長 板橋 功 氏 株式会社JTBグローバルアシスタンス カスタマーリレーション部 営業第一チーム ディレクター 山中 正美 氏16：00 意見交換会 ・どう対応している ・何が課題になっている ・今後の方針は17：00 終了（予定）

概要

◆日時：2026年3月17日（火） 14:00～17：00（最大延長17：15まで）◆主催：リスク対策.com（株式会社新建新聞社）◆定員：50人◆参加費：一般2万円、PRO会員5000円、PRO会員チーム契約無料（1人まで、2人目以降は5000円／人）※税込み◆会場：リファレンス麹町貸会議室404号室 東京都千代田区麹町3丁目1-1 麹町311ビル4F https://re-rental.com/kojimachi/access/

お問い合わせ

新建新聞社 リスク対策.comセミナー・イベント運営事務局〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル7階E-mail：cs-risk@shinkenpress.co.jp TEL：050-5783-2011