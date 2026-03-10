ー知的障害のある弟の表現を、ファッションにー　東京都主催のデザイナーコンテストで特別選抜賞を受賞したブランド「Good broken charm」が原宿展示会で初披露

株式会社SAFEID

着なくなった衣服に、知的障害のある弟の文字を再編集してプリントする、弟の視点を覗くことから生まれたアパレルブランド「Good broken charm（グッド ブロークン チャーム）」が、新たに

アップサイクルレーベル「続」を始動。今回の展示では、その「続」として初となるコレクションを発表します。

「続」では、古着や役目を終えた衣服に知的障害のある弟が書いた文字を再編集してプリント。

着なくなった衣服に新たな視点を重ねることで、衣服の価値や物語を更新することをコンセプトにしています。

本ブランドは、東京を世界的なファッション拠点へと発展させることを目的に東京都が実施する学生向け若手デザイナー育成コンクール「Next Fashion Designer of Tokyo 2026（NFDT）」にて特別賞を受賞。その受賞ブランドとして、2026年3月18日（水）より開催されるFDAT2026Exhibitionにて初披露いたします。

■ ブランドについて

「Good broken charm」は、知的障害のある弟が日常の中で書き続けてきた文字やドローイングを再編集するアパレルブランド。

今回初めて展示を行うのは、古着や役目を終えた衣服にプリントするアップサイクルレーベル「続」。

“障害のある人のアート”として特別視するのではなく、弟の表現にフォーカスし、着なくなった衣服に新たな意味を重ねる。日常的な衣服として自然に着られ、ひとつのカルチャーとして混ざり合うことを目指している。

本展示では、展示会限定で弟の実筆作品も公開。制作プロセスとともにブランドの背景を体験できる構成となっている。

■ デザイナーについて

本ブランドを手がけるのは、明治大学在学中の加藤海凪。

2025年に株式会社SAFEIDを設立し、カルチャーと福祉を横断する取り組みを行っている。

東京都による若手デザイナー支援コンクール「Next Fashion Designer of Tokyo 2026（NFDT）」では特別選抜賞を受賞。

また別プロジェクトとして、障害のある人とない人が自然に交わる場をつくるイベント、 「！⇆！（インターチェンジ）」を主催。オフライン空間での実践を通して、福祉とカルチャーが混ざり合う場づくりを行っている。

これまで「よだれかけをおしゃれにする」プロジェクトを起点に、障害のある人の選択肢を広げる取り組みを展開。コンテストへの出展、フェスへの出店、福祉施設とのコラボレーションなど活動の幅を広げてきた。

また、Forbes JAPAN「世界を救う希望100人」にも選出。学生起業家という立場から、福祉とファッションの境界を横断するブランドとして、国内外への展開を視野に入れている。

■ 展示会概要

FDAT 2026 Exhibition

会期：

2026年3月18日（水）10:30-19:00

2026年3月19日（木）10:30-19:00

2026年3月20日（金）10:30-18:00

※3月20日は一般の方にご来場いただけます（最終入場17:30）

会場：WITH HARAJUKU HALL

WITH HARAJUKU

住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30

主催：Fashion Designers Accelerator Tokyo運営事務局

■ 取材について

会期中、デザイナー在廊予定。

3月18日・19日の関係者日には、

ブランドコンセプトや制作背景についての取材対応が可能です。

事前アポイントも承っております。

■ お問い合わせ

ブランド名：Good broken charm

代表：加藤海凪

メール：safeid.minakato@gmail.com





株式会社SAFEID

株式会社SAFEIDは、福祉とカルチャーの境界をひらくことをテーマに、ファッション・アート・イベントなどの領域を横断したプロジェクトを展開するクリエイティブカンパニーです。知的障害のある弟の文字表現を再編集するファッションブランド「Good broken charm」や、障害のある人とない人が自然に交わるカルチャーフェス「インターチェンジ」の企画・運営などを行っています。