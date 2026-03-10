「広告・デジマ・SNS」で集客・認知を加速 ─「広告メディア枠EXPO」「デジタルマーケティング強化EXPO」「SNS・インフルエンサー活用EXPO」同時開催（マーケティングWeek 春 2026）

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）、東京ビッグサイトにて「第26回 マーケティングWeek 春 2026（通称：MaS／マズ）」を開催します。出展300社、来場2万名を見込む本展では、戦略立案から広告、SNS、プロモーション、営業DXまでを網羅する9つの専門展を同時開催します。

メディア接触の多様化や短尺動画・SNSの急拡大により、企業の「届け方」はますます複雑化しています。加えて、広告費の高騰やアルゴリズム変化により、どの媒体にどう投資すべきかの判断も難しくなっています。

本展では、広告枠選定から運用・分析、SNS・インフルエンサー施策までを一括比較できる場を提供します。こうした時代背景のもと、集客・認知拡大の“実行領域”に直結する3つの専門展を本リリースで特集します。

上記３展のほか、マーケティングの全領域を網羅する計9つの専門展で構成

「広告・デジマ・SNS」を強化する3展の見どころをご紹介

広告メディア枠EXPO

広告メディア枠EXPOは、オンライン広告、交通広告、屋外広告（OOH）、動画広告、記事広告など、多様な広告メディアが一堂に集まる展示会です。媒体ごとの特性を比較しながら、自社に最適な広告戦略の“次の一手”を見つけることができます。

デジタルマーケティング強化EXPO

デジタルマーケティング強化EXPOは、広告運用、SNS活用、MA・CRM連携、解析ツール、コンテンツマーケティングなど、成果向上につながる手法・サービスが集結する展示会です。実務領域が複雑化する中で、デジタル施策を強化する“次の一手”を比較検討できます。

SNS・インフルエンサー活用EXPO

SNS・インフルエンサー活用EXPOは、SNS運用代行、短尺動画制作、分析ツール、インフルエンサー施策、UGC活用など、SNSで成果を高めるためのサービスが集まる展示会です。最新トレンドや成功事例に触れ、自社のSNS活用を強化する具体的なヒントが得られます。

開催概要

展示会名：第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）／会場：東京ビッグサイト

入場：無料（事前登録制）

出展社数：300社（見込み）

来場者数：20,000名（見込み）

公式HP：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

■ マーケティングWeek（MaS）とは

戦略立案・広告・SNS・営業DX・ECなど、マーケティングの全領域を網羅する9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティング総合展です。