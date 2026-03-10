4月1日、GX/SX推進室を新設

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、企業におけるGX（グリーン・トランスフォーメーション）およびSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）の推進業務を専門に担う新組織「GX/SX推進室」を、2026年4月1日付で新設することをお知らせします。

脱炭素社会への移行やサステナビリティ経営への対応が企業に求められる中、派遣先企業からの専門人材のニーズに対応するため、GX・SXの実行推進を担う人材の育成をはじめ、当該領域における人材派遣・アウトソーシングなどの人材サービスを展開します。

■GX・SXを巡る社会的背景と企業ニーズ

近年、気候変動対策やカーボンニュートラルへの対応、非財務情報の開示強化などを背景に、GX・SXは一部の先進企業だけでなく、あらゆる業種・規模の企業にとって喫緊の経営課題となっています。

一方で、多くの企業からは「何から着手すればよいかわからない」「体制づくりや実務を担う人材が不足している」「算定や開示、削減施策まで手が回らない」といった声も多く聞かれており、GX・SXの実行フェーズを担える人材・体制へのニーズが急速に高まっています。



当社は、こうした企業の課題に対し、GX・SXを“机上の計画”で終わらせず、実務レベルで伴走・支援できる体制を整えることが不可欠であると考えています。

■「GX/SX推進室」新設の目的と役割

新設する「GX/SX推進室」は、GX・SXに関する知見を集約し、企業の実行フェーズを支える専門組織です。主に以下の役割を担います。

・GX・SXに関する企業ニーズの整理・課題抽出

・実務レベルでの推進支援・伴走支援

・GX・SX領域に対応可能な人材の育成

・GX・SXの実行を担う人材派遣・人材紹介・紹介予定派遣・アウトソーシングサービスの提供

提供地域：関東



特に当社の強みである「人材」と「現場力」を活かし、構想から実行までを一貫して支援できる体制の構築を目指します。



■企業向けセミナー（定期開催）

企業向けセミナーを月1回程度、定期的に開催します。

次回のセミナーは3月10日（火）14:00～14:45を予定しています。

申し込みURL: https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/bp_ex/271940241000f03t



■専門人材育成研修

GX/SX推進室では、GX・SX分野に対応できる専門人材の育成に注力しています。

すでに2025年度より、フィジビリティスタディを行い、GXに関する基礎知識から実務に直結する内容までを体系的に学べるオンライン研修プログラム（約3カ月間、24.5時間）を展開。これまでに62名（2026年2月末時点）が受講しています。



本研修では、

・気候変動・カーボンニュートラルの基礎理解

・排出量算定・測定や削減実行の考え方

・算定実務、削減計画、情報開示について

などを学び、企業のGX・SX推進を実務面から支える人材の育成を目指します。



次回「GX研修」は、以下を予定しています。

募集人数：30名

研修期間：3月24日～6月23日（3カ月間）の間に好きな時間に各自オンラインで受講

総学習時間：24.5時間（目安）

申し込み：https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/bp_ex/267310241000n04t

申し込み締め切り：3月17日

■GX/SX推進の責任者 佐藤 圭 コメント

脱炭素社会の実現に向け、多くの企業がGX推進に取り組む一方で、「現場でデータを集め、正確に入力する実務人材が全く足りない」という切実な声を数多く伺ってきました。法規制が迫り実務を担う実行層の不足が深刻化する中、これは長年事務・経理人材を輩出してきた当社だからこそ解決できる社会課題だと考えています。

一方で、はたらく個人にとっても、GX領域は今後数十年を見据えた成長市場であり、新たな専門スキルを身につける絶好の機会です。

当社のリスキリングを通じて既存の経験にGXという専門性を掛け合わせ、キャリア選択の幅を広げていただきたいと考えています。

「企業の実務課題解決」と「はたらく個人のキャリアアップ」、この両輪を回すことで、お客様の脱炭素経営と、個人の持続的な成長に伴走してまいります。



■今後の展望

当社は「GX/SX推進室」の新設を通じて、GX・SXに取り組む企業の実行パートナーとしての役割を強化してまいります。中長期的には3年で1,000名規模の専門人材育成を目標に取り組んでいく予定です。人材育成と現場支援の両面から、持続可能な社会の実現と企業価値向上に貢献していきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

フレキシブルワーク事業推進部 GX/SX推進室

メール: GXcareer@tempstaff.co.jp

電話番号: 03-5931-0423（平日9:00～18:00）

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。