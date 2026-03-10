ＭＣヒコロヒー曰く「一般論のものさしが不要に感じる回」。ディレクターが１人取材で“ハートフル”を探す「ハートフルワールド」。３月１４日（土）は「名古屋・高架下編」

株式会社CBCテレビ

私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが１人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー「ハートフルワールド」。スタジオMCヒコロヒーとともに、あなたの知らない世界をお届けします。

３月１４日（土）放送の舞台は、名古屋市内を走る高速道路の高架下。

約６０人のホームレスの人たちが身を寄せるこの場所に、ある一組のカップルがいる。

男性は６４歳で、７年前に派遣切りに遭い、ここに小屋を建てて暮らしている。

一方の彼女には、親が残した一軒家がある。

２人の出会いは２年前の炊き出し。

なぜ彼女は帰る家がありながら、毎日のように彼の小屋へ通うのか。

２人が支え合いを必要とする理由とは…

＜スタジオMCヒコロヒー収録後の感想＞

幸せとか幸せじゃないとかは、どこまでいっても個人的なもので一般論のものさしなんてなんの力も持たない気がしました。皺を描くなよ。

＜番組概要＞

番組タイトル： 「ハートフルワールド 名古屋・高架下編」

放送日時： ２０２６年３月１４日（土）２４時５８分～２５時２８分

（ＣＢＣローカルエリア放送）

出演： ヒコロヒー

配信： TVer ３月１５日（日）正午～３月２９日（日）正午

過去作はNetflix、AmazonPrimeVideo、U-NEXTなどで配信中

番組HP：https://hicbc.com/tv/heartfulworld/