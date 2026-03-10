生産性向上・離職率低下につながる「働きがいの仕組み化」を紹介した全リーダー必読の一冊。自律した強い組織をつくる12の手法

株式会社 青春出版社

AGC・東京海上グループ・ダイキン工業…大手企業で続々導入!自律した強い組織をつくる“インターナル・ブランディング”の具体的な手法とは？

チームの成果を最大化する原動力となる「働きがい」。

これは、リーダーの叱咤激励や指導ではなく、

組織内で仕組み化することで、

誰でも向上させることができます。

一人ひとりのモチベーションとロイヤリティを高め、生産性の向上・離職率の低下につながる「働きがいの仕組み化」を紹介した全リーダー必読の一冊。

AGC島村琢哉会長、水戸徳川家第15代当主徳川斉正氏推薦！

本書の目次

著者プロフィール

田中 雅也（たなか まさや）

株式会社チエノワ代表取締役社長CEO

1986年、石川県金沢市生まれ。筑波大学卒業後にPR会社を経て、2013年、チエノワを創業。テレビ各局でビジネス・経済番組を企画・立案・運営し、延べ1,000社余りの企業における「ものがたり創造」を手掛ける。2017年、長寿企業との出会いをキッカケに、「智慧の燈火(ちえのともしび)プロジェクト」を発足。2020年、850社4,000名を超えるご縁とともに一般社団法人を設立。2022年、「渋沢栄一ひとづくりカレッジ」を発起人として発足。

大澤 尚也（おおさわ なおや）

株式会社チエノワ専務取締役COO

1987年、岩手県岩手郡岩手町生まれ。東京経済大学卒業後にPR会社、クリエイティブデザイン事務所を経て、2013年、チエノワの起業に参画。以来、大手企業のインターナル・ブランディング事業をゼロから立上げ、三菱グループの複数社を通年で支援し、業務領域を拡大してきた。また、長寿企業や上場企業の周年記念事業も多数手掛ける。現在はインターナル・ブランディング事業部とクリエイティブ事業部、コーポレート部門の責任者を務める。

書籍情報

チームの成果を最大化する!“インターナル・ブランディング”「働きがい」は仕組み化できる

著者：田中雅也、 大澤尚也

発売日：2026年3月9日

定価：1,980円（税込）

ISBN：978-4-413-23432-0