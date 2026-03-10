【新商品】やわらかさも、盛れ感もどちらも叶える「ふわっ」と盛れるよくばりブラが新登場
ソックコウベ株式会社(兵庫県神戸市、代表取締役：日ノ本欽也)が運営するランジェリーブランドaimerfeel(エメフィール)は、快適な着用感と美しいバストメイクを同時に叶える新商品「ふわ盛脇高ブラ」を発売いたしました。
詳細を見る :
https://shop.aimerfeel.jp/shop/g/g160230112012/?utm_source=google&utm_medium=PR+Times&utm_campaign=Fuwamori1602301
本商品は、付け心地はやわらかなのにキレイに盛れる「よくばり設計」をコンセプトに開発されました。やわらかく肌あたりの良いモールドカップの下辺に厚みを持たせることで、自然なボリューム感を演出しながら、ストレスフリーな着け心地を実現。長時間の着用でも快適さが続きます。さらに、サイド部分にはパワーネットを採用。バストをしっかり支え、時間が経っても美しいシルエットをキープします。形崩れや横流れなど、多くの女性が抱える悩みに寄り添った設計です。
ふわっと盛れる「ふわ盛脇高ブラ」とは？
「ラクなのにキレイに見せたい」という女性のリアルな声に着目。快適性と補整力の両立という相反するニーズを満たすため、素材選びから構造設計まで細部にこだわりました。
パッドポケットもあるので、お手持ちのパッドを差し込めば左右差や盛り感も調整できます。※パッドは別売りです。お好みに合わせて、シリコンや低反発パッドをご使用いただけます。
着けて実感…理想のふんわりバストへこんな人におすすめ
☑ 自胸を生かしてキレイに盛りたい
☑ やさしい着け心地のブラが好き
☑ 脇や背中の補整力もしっかり欲しいけど、きついのはイヤ
☑ 「大きく」よりも「キレイに」見せたい
スタッフが実際に比べてみました。
脇高設計でしっかり補整してくれるのに、カップはふかふかと柔らかく、着けていてとても心地よいのが印象的でした。パッドが入っていなくても、カップ自体にしっかりとした厚みがあるため、
自然な丸みのあるバストラインを演出できます。パッドが入っていなくても、カップ自体にしっかりとした厚みがあるため、自然な丸みのあるバストラインを演出できます。
補整力は欲しいけれど、柔らかい着け心地も譲れない。そんな方にぜひおすすめしたい一枚です。
※弊社スタッフによる着用コメントより
開発スタッフのこだわりポイント
「こんなの欲しかった！」という声を形にするため、欲しい機能をぎゅっと詰め込んだ、ちょっとよくばりなブラを目指しました。人気シリーズでも採用しているカップに厚みを持たせ、やわらかくふんわりとフィットする着け心地にこだわりました。
さらに、サイドから背中にかけてしっかり支える設計で、すっきりとしたシルエットになるようにしています。本来の脇高ブラらしさとやさしさをあわせ持ったアイテムに仕上がりました。
ふわ盛 脇高ブラジャー
商品名：ふわ盛 脇高 単品ブラジャー
品番：1602313
価格：3,850円
サイズ：B65-E80
カラー：OW(オフホワイト),BL(ブラック)
商品名：ふわ盛 プレーンショーツ
品番：1602321
価格：1,320円
サイズ：M,L,LL
カラー：OW(オフホワイト),BL(ブラック)
「aimerfeel(エメフィール)」について
「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。
aimerfeelは、店舗数 183店舗(2026年2月現在、日本国内141店舗、韓国41店舗、台湾1店舗）と日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。
Instagram：@aimerfeel_official
X（旧Twitter）: @aimerfeel
Facebook: @aimerfeel.by.sockkobe
Tik-Tok: @aimerfeel_official
LINE: @aimerfeel
【会社概要】
ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）
本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F
事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売