【大好評で復刻販売！】ドバイチョコの“ザクザク食感”を楽しめる！発売から1年足らずで累計販売数11万枚※1を突破した『ドバイチョコクッキー』がビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S」から再登場

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」にて、過去に販売し大好評いただいた『ドバイチョコクッキー』を数量限定で再販売いたします。






Instagramで合計960万回以上の再生数を記録！累計販売数11万枚※1突破のドバイチョコフレーバーが再登場！


公式オンラインストアでも即完売！多くのお客様からのご要望を受け『ドバイチョコクッキー』が待望の復刻販売！


　直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」から、2025年3月に新発売し、1年足らずで累計販売数11万枚※1売れた大人気フレーバー『ドバイチョコクッキー』が期間限定で再販売いたします。



　発売当初より話題を集め、オールハーツ・カンパニーが運営するInstagram公式アカウントで投稿した動画では、合計960万回以上の再生数を記録。公式オンラインストア限定で2026年2月に復刻販売した際には即完売となりました。そしてこのたび、多くのお客様からのご要望を受け、「GUILTY’S」全店舗での復刻販売が決定しました。『ドバイチョコクッキー』は、今話題の「ドバイチョコ」をモチーフにした直径13cmのビッグソフトクッキー。ローストしたカダイフに風味豊かなピスタチオソースを合わせて、あの“バリバリ”、“ザクザク”な食感を存分にお楽しみいただけるフレーバーに仕上げました。さらにクッキー生地のしっとりとした食感との違いをお楽しみいただける、ハイブリッド食感のスイーツです。1枚1,000キロカロリー超えで、なんとも“ギルティー”！


　復刻販売を待ち望んでいた方はもちろん、まだ食べたことがないという方も、この機会に「GUILTY’S」の『ドバイチョコクッキー』で、世界中で話題のザクザク食感と味わいをぜひご体験ください。



　オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。


●『ドバイチョコクッキー』商品 概要


*なくなり次第終了となります。*『GUILTY’S オールスターズBOX』は対象外です。


*公式オンラインストアでは、単品販売はございません。






ドバイチョコクッキー


販売期間：2026年3月 11日（水）～なくなり次第終了


価　　格：1,000円（税込）


販売店舗：全国の「GUILTY’S」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」


こだわり：発売から1年足らずで累計販売11万枚※1を突破し、公式オンラインストアでも即完売とな


　　　　　った『ドバイチョコクッキー』が、多くのお客様からのご要望を受け、待望の復刻販売が決


　　　　　定！しっとりほろほろ食感のクッキー生地に、風味豊かなピスタチオソースをあえたカダイ


　　　　　フを合わせて焼き上げました。あの“バリバリ”、“ザクザク”な食感とピスタチオの香ばしい


　　　　　風味を存分にお楽しみいただけます。SNS映え抜群のビジュアルで、オールハーツ・カンパ


　　　　　ニーが運営するInstagram公式アカウントで投稿した動画では、合計960万回以上の再生数


　　　　　を突破！1枚1,000キロカロリー超えで、なんとも“ギルティー”なスイーツです。世界中で話


　　　　　題のザクザク食感と味わいを、「GUILTY’S」ならではのビックソフトクッキーでぜひご体


　　　　　験ください。



※1：2025年3月～2026月1月末 累計販売個数（社内調べ）



※公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/guiltys




GUILTY’S　憧れつめこんだ、ビッグソフトクッキー


　　　　　　　ドロッと溶けるマシュマロ。


　　　　　ジュワッと染み込むキャラメルソース。


　　　　　　ゴロッと乗った厚切りのベーコン。


夢のようなトッピングを、じっくり焼いたおっきなクッキーで。


今日はカロリーを気にせずおやつでお腹いっぱいにしちゃおう。


“GUILTY”感じる時間も、みんなで分け合えば、おっきな幸せ(ハート)





●レギュラー商品　概要（通年販売）



【人気No.１】ココアマシュマロクッキー


価　　格：500円（税込）


概　　要：まず見た目がたまらない(ハート)むち～っとした焼けたマシ


　　　　　ュマロ。ココアビスケットとビスコフ(R)️のカラメルビ


　　　　　スケットのザックザク食感。見た目も食感も楽しい、”


　　　　　GUILTY”感満載のクッキー！







【人気No.2】キャラメルアップルクランブル


価　　格：520円（税込）


概　　要：りんごとキャラメルのスイートな出会い(ハート)しっとり生


　　　　　地と相性のよい、シャクシャクな焼きりんご。トロッ


　　　　　とかけたキャラメルソース。酸味と甘味とくるみの食


　　　　　感が交わるクセになっちゃう味！







【人気No.３】厚切りベーコン＆じゅわっとメイプル


価　　格：590円（税込）


概　　要：厚切りベーコンって正義(ハート)ブラックペッパー香る、食


　　　　　べ応えのあるベーコンをジュワッと生地に染みたメイ


　　　　　プル風味シロップとくるみの食感が引き立てる。甘じ


　　　　　ょっぱいのも欲しい～って時はこれ！







【ご好評により定番化！】スモアチョコクッキー


価　　格：800円（税込）


概　　要：パキッとチョコを割るとむぎゅ～っとマシュマロが詰ま


　　　　　ってる！パキッ、むぎゅ～っ、サクほろ～…いろんな食


　　　　　感を1枚で、さあ体験してみて(ハート)








GUILTY’S オリジナルギフトBOX


販売価格：160円（税込）


有料でオリジナルギフトBOXにお入れすることができます。


*1箱につき、クッキー５枚までお入れすることができます


*『ドバイチョコクッキー』は、『GUILTY’S オールスターズBOX』の対象外となります。





●オールハーツ・カンパニー会社概要


会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー


代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊


東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階


名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階


関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2


設立日：2012年9月3日


資本金：1億円


事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発


コーポレートサイト：https://allheartscompany.com



＜運営ブランド＞


・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com


・ねこねこ：https://neko2.co


・PASTEL：https://pastel-pudding.com


・PINEDE：https://pinede.co.jp　


・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp　


・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com


・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com　


・OGGI：https://www.cucina-oggi.com　


・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie