【大好評で復刻販売！】ドバイチョコの“ザクザク食感”を楽しめる！発売から1年足らずで累計販売数11万枚※1を突破した『ドバイチョコクッキー』がビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S」から再登場

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」にて、過去に販売し大好評いただいた『ドバイチョコクッキー』を数量限定で再販売いたします。

Instagramで合計960万回以上の再生数を記録！累計販売数11万枚※1突破のドバイチョコフレーバーが再登場！

公式オンラインストアでも即完売！多くのお客様からのご要望を受け『ドバイチョコクッキー』が待望の復刻販売！

直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」から、2025年3月に新発売し、1年足らずで累計販売数11万枚※1売れた大人気フレーバー『ドバイチョコクッキー』が期間限定で再販売いたします。

発売当初より話題を集め、オールハーツ・カンパニーが運営するInstagram公式アカウントで投稿した動画では、合計960万回以上の再生数を記録。公式オンラインストア限定で2026年2月に復刻販売した際には即完売となりました。そしてこのたび、多くのお客様からのご要望を受け、「GUILTY’S」全店舗での復刻販売が決定しました。『ドバイチョコクッキー』は、今話題の「ドバイチョコ」をモチーフにした直径13cmのビッグソフトクッキー。ローストしたカダイフに風味豊かなピスタチオソースを合わせて、あの“バリバリ”、“ザクザク”な食感を存分にお楽しみいただけるフレーバーに仕上げました。さらにクッキー生地のしっとりとした食感との違いをお楽しみいただける、ハイブリッド食感のスイーツです。1枚1,000キロカロリー超えで、なんとも“ギルティー”！

復刻販売を待ち望んでいた方はもちろん、まだ食べたことがないという方も、この機会に「GUILTY’S」の『ドバイチョコクッキー』で、世界中で話題のザクザク食感と味わいをぜひご体験ください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●『ドバイチョコクッキー』商品 概要

*なくなり次第終了となります。*『GUILTY’S オールスターズBOX』は対象外です。

*公式オンラインストアでは、単品販売はございません。

ドバイチョコクッキー

販売期間：2026年3月 11日（水）～なくなり次第終了

価 格：1,000円（税込）

販売店舗：全国の「GUILTY’S」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：発売から1年足らずで累計販売11万枚※1を突破し、公式オンラインストアでも即完売とな

った『ドバイチョコクッキー』が、多くのお客様からのご要望を受け、待望の復刻販売が決

定！しっとりほろほろ食感のクッキー生地に、風味豊かなピスタチオソースをあえたカダイ

フを合わせて焼き上げました。あの“バリバリ”、“ザクザク”な食感とピスタチオの香ばしい

風味を存分にお楽しみいただけます。SNS映え抜群のビジュアルで、オールハーツ・カンパ

ニーが運営するInstagram公式アカウントで投稿した動画では、合計960万回以上の再生数

を突破！1枚1,000キロカロリー超えで、なんとも“ギルティー”なスイーツです。世界中で話

題のザクザク食感と味わいを、「GUILTY’S」ならではのビックソフトクッキーでぜひご体

験ください。

※1：2025年3月～2026月1月末 累計販売個数（社内調べ）

※公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/guiltys

GUILTY’S 憧れつめこんだ、ビッグソフトクッキー

ドロッと溶けるマシュマロ。

ジュワッと染み込むキャラメルソース。

ゴロッと乗った厚切りのベーコン。

夢のようなトッピングを、じっくり焼いたおっきなクッキーで。

今日はカロリーを気にせずおやつでお腹いっぱいにしちゃおう。

“GUILTY”感じる時間も、みんなで分け合えば、おっきな幸せ(ハート)

●レギュラー商品 概要（通年販売）

【人気No.１】ココアマシュマロクッキー

価 格：500円（税込）

概 要：まず見た目がたまらない(ハート)むち～っとした焼けたマシ

ュマロ。ココアビスケットとビスコフ(R)️のカラメルビ

スケットのザックザク食感。見た目も食感も楽しい、”

GUILTY”感満載のクッキー！

【人気No.2】キャラメルアップルクランブル

価 格：520円（税込）

概 要：りんごとキャラメルのスイートな出会い(ハート)しっとり生

地と相性のよい、シャクシャクな焼きりんご。トロッ

とかけたキャラメルソース。酸味と甘味とくるみの食

感が交わるクセになっちゃう味！

【人気No.３】厚切りベーコン＆じゅわっとメイプル

価 格：590円（税込）

概 要：厚切りベーコンって正義(ハート)ブラックペッパー香る、食

べ応えのあるベーコンをジュワッと生地に染みたメイ

プル風味シロップとくるみの食感が引き立てる。甘じ

ょっぱいのも欲しい～って時はこれ！

【ご好評により定番化！】スモアチョコクッキー

価 格：800円（税込）

概 要：パキッとチョコを割るとむぎゅ～っとマシュマロが詰ま

ってる！パキッ、むぎゅ～っ、サクほろ～…いろんな食

感を1枚で、さあ体験してみて(ハート)

GUILTY’S オリジナルギフトBOX

販売価格：160円（税込）

有料でオリジナルギフトBOXにお入れすることができます。

*1箱につき、クッキー５枚までお入れすることができます

*『ドバイチョコクッキー』は、『GUILTY’S オールスターズBOX』の対象外となります。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie