第14回プレミアム・アウトレット接客ロールプレイングコンテスト　ANTEPRIMA川上 遥さんがグランプリを受賞

三菱地所・サイモン株式会社

三菱地所・サイモン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山岸正紀）では、2026年2月25日(水)に「第14回 プレミアム・アウトレット 接客ロールプレイングコンテスト 全国大会」を開催いたしました。審査の結果、神戸三田プレミアム・アウトレット「ANTEPRIMA（アンテプリマ）」の川上 遥さんが、グランプリを受賞しました。

代表取締役社長 山岸 正紀と20名の出場者の皆様

2011年に初開催し、今回が第14回目となる「プレミアム・アウトレット接客ロールプレイングコンテスト」には、全国10か所のプレミアム・アウトレットでの館内予選に総勢168名がエントリーし、各施設の代表として20名のファイナリストが出場、それぞれ個性豊かな接客スタイルでのロールプレイングを披露しました。

本大会の入賞者は全5名で、グランプリはANTEPRIMAの川上 遥さんが受賞しました。出場者のレベルが拮抗するなか、グランプリに次ぐ４名が同点となり、準グランプリを4名に授与し、第３位以下は該当者無しとなりました。

グランプリと準グランプリ受賞者には、賞金と海外研修旅行の参加権が贈呈されました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/706_1_2570500ed472f9826284721c813638d9.jpg?v=202603101251 ]

（POはプレミアム・アウトレットの略）

左から）木部さん、那須さん、川上さん、北川さん、夏神さん

接客力の向上を通じて、多様な価値と社会をつなぐ

プレミアム・アウトレットでは、「すべてのお客様に笑顔のおもてなしを ～親しみやすく礼儀正しく～」というスローガンのもと、年間を通じて接客研修やロールプレイング形式の教育を実施、販売員一人ひとりのスキル向上だけでなく、ファッションをはじめとする幅広い商品やサービスの提供を通じて、豊かな体験価値の創出を目指しています。

今後もプレミアム・アウトレットでは、接客品質やサービスの向上を基盤とし、ワクワクする商品との出会いや人との出会いなどの多様な価値をつなぐ場として、魅力あるショッピング体験の創出に取り組んでまいります。

グランプリ 川上 遥さん（ANTEPRIMA / 神戸三田プレミアム・アウトレット）

販売歴11年9か月。「ワイヤーバッグ」で知られるファッションブランド「ANTEPRIMA」で活躍。6年前からロールプレイングコンテストへの挑戦を重ね、日本ショッピングセンター協会主催の第29回SC接客ロールプレイングコンテスト中部支部大会（2023年9月）では準優勝を受賞。

また、昨年まで在籍していた土岐プレミアム・アウトレットでは、隣接する土岐商業高等学校の学生による販売実習に向け、接客の実践力を高めるための授業を開催。講師の一人として指導にあたるなど、実際の販売現場で培った知識や姿勢を次世代へと伝える取り組みにも携わってきました。

グランプリの川上 遥さん受賞者コメント

日々の接客と真摯に向き合い、6年間挑戦を続けてきたロールプレイングで、このような賞をいただけたことを大変うれしく思います。ですが、私1人の力でいただけた賞ではありません。支えてくださった上司や仲間がいたからこそ、打ち込むことができました。これからも一人ひとりのお客様に寄り添う接客を大切にし、ワンランク上の販売体験とお店づくりを通じて価値を届けていきたいです。

「第14回 プレミアム・アウトレット 接客ロールプレイングコンテスト 全国大会」概要

開催日：2026年2月25日（水）

会場：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内 丸の内ビルディング7F）

審査基準：「すべてのお客様に笑顔のおもてなしを～親しみやすく礼儀正しく～」の体現

・笑顔で明るくホスピタリティ精神あふれる接客であること

・親しみやすく礼儀正しい接客で、お客様の期待を超える提案ができていること

競技時間：物販8分間 / 食品・飲食・サービス 6分間

【プレミアム・アウトレット】

アメリカで生まれたプレミアム・アウトレットは、2000年7月に日本第1号店「御殿場プレミアム・アウトレット」（静岡県）を、同年11月に「りんくうプレミアム・アウトレット」（大阪府）を開業し、昨年日本上陸25周年を迎えました。

日本に新たなショッピング文化をもたらしたプレミアム・アウトレットは、皆様に支えられながら、現在では国内10施設を展開するまでに成長しました。これからも進化を続け、お買い物の場にとどまらない、お客様に思い出に残る時間をご提供する場であり続けます。

*PREMIUM OUTLETS(R)はSimon Property Group, Inc.の商標です。

URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/

■三菱地所・サイモン株式会社■

三菱地所・サイモン株式会社は、三菱地所株式会社と Simon Property Group, Inc. の 2 社による合弁会社で、日本における アウトレットの開発、所有、運営を主な事業としています。

コーポレートサイト：https://mes.premiumoutlets.co.jp/