立体音響の新しい選択肢を提示シーイヤー、戦略発表イベント「Cear Technology Conference 2026（CTC 2026）」を開催
シーイヤー株式会社（Cear, Inc.）
シーイヤー株式会社（Cear, Inc. 本社：東京都台東区、代表取締役：村山好孝、以下シーイヤー）は、2026年3月26日（木）、TODAホール＆カンファレンス東京にて、戦略発表イベント「Cear Technology Conference 2026」を開催いたします。
さらに昨年のInter BEEでは「音の源」をテーマに、音が生まれ空間へと広がっていく可能性を提示しました。
本イベントでは、「音の先」をコンセプトに、シーイヤーの中長期成長戦略および新技術を発表します。急速に変化する市場環境の中でCearの音響技術がどのような価値を生み出していくのか、その方向性と実践構想を提示します。
【開催趣旨】
Inter BEEで私たちは「音の源」を示しました。
一つの音が集まり、形を変え、空間へと広がっていく可能性です。
そして今、私たちはその先を考えます。
音はどこへ向かうのか。
音響を取り巻く市場環境は今、大きな転換期を迎えています。
ワイヤレス技術の進化、ソフトウェア化の加速、そしてAIの登場により、音響体験のあり方は大きく変わり始めています。
音響技術は、ハードウェア中心の時代から、ソフトウェアによって進化する時代へと移行しています。AIを含む新しい技術によって、音の体験にはこれまでにない選択肢が生まれていきます。
CTC 2026では、シーイヤーの中長期成長戦略および新技術を発表し、急速に変化する市場環境の中で Cearの音響技術がどのような価値を生み出していくのか を示します。
企業や社会が直面する課題に対し、シーイヤーがどのように価値を再定義し、持続的成長を実現していくのか、音の未来に向けた新たな戦略と実践構想を提示します。
【見どころ】
■ クアルコムジャパン 社長 中山 泰方 氏による特別ビデオメッセージ
ワイヤレス技術の進化をリードするクアルコムジャパンより、シーイヤーの音響技術を通じたこれまでの取り組みや、Qualcomm※1のエコシステムの中で広がる今後の可能性、両社の連携によるさらなる発展への期待について語っていただく予定です。
■ Bluetooth SIGによるメッセージ・コメント
Bluetooth SIGの Senior Director, APAC & China の Lori Lee 氏より、Bluetooth(R)︎オーディオ技術の進化と、Auracast(TM)※2 をはじめとする次世代ワイヤレスオーディオの可能性についてビデオメッセージをお届けします。
また、Director, Market Development の Henry Wong 氏より、Bluetooth(R)︎の新機能「Auracast(TM)」の導入と今後の展望についてメッセージをご紹介します。
■ シーイヤーの中長期成長戦略の発表
急速に変化する市場環境の中で、シーイヤーが描く音響技術の未来と事業戦略を提示します。
■ 次世代音響技術の紹介
ソフトウェアを中心とした新しい音響技術と、その可能性を紹介します。
■ AIを含む新技術による音響体験の可能性
AIを含む新しい技術によって広がる新しい音の体験と、その選択肢を提示します。
■ デモブースにて最新技術の体験が可能
カンファレンス終了後、デモブースにて製品体験や技術に関する質問対応を予定しています。
【開催概要】
イベント名
Cear Technology Conference 2026（CTC 2026）
コンセプト
音の先
日時
2026年3月26日（木）
12:30 開場
13:00 カンファレンス開始
15:00 カンファレンス終了
※カンファレンス終了後、デモブースにて体験および質疑対応を16:00まで実施予定
会場
TODAホール＆カンファレンス東京
https://toda-hall.jp/venue/hall-b/
東京駅八重洲中央口より徒歩7分。
形式
リアル開催
※報道関係者向けに専用席をご用意しております。
【参加・取材について】
※本イベントは招待制（事前登録制）となっております。
参加をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
メディア・業界関係者のご参加も歓迎しております。
【会社概要】
会社名：シーイヤー株式会社（Cear, Inc.）
所在地：東京都台東区
代表者：代表取締役 村山 好孝
【お問い合わせ先】
シーイヤー株式会社
担当：高岡
Email：takaoka@cear.co.jp
※1 Qualcommおよびそのパートナー企業一覧については、以下の公式ディレクトリをご参照ください。
Qualcomm Partner Member Directory
https://www.qualcomm.com/support/partner/member-directory
※2 Auracast(TM)はBluetooth SIGが策定した次世代Bluetoothオーディオ機能であり、1対多の音声配信を可能にする技術です。
Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。Auracast(TM)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シーイヤー株式会社(Cear, Inc.)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
・QualcommはQualcomm Incorporated の商標または登録商標です。