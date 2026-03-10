【阪急うめだ本店】完売必至のいちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT」が登場！関西発上陸の春限定サンドや人気の極厚バターサンドも

株式会社グレープストーン

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する株式会社グレープストーン（本社：東京都中央区銀座）のスイーツブランド「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」は、2026年3月15日(日)～3月24日(火)阪急うめだ本店に期間限定で出店いたします。

“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”がコンセプトの「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)」。世界中から“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、魅力を味わいつくせる“おいしい食感”にもこだわりました。そんな東京で行列必至の「VERY RUBY CUT」が2026年3月15日(日)～3月24日(火)の期間、阪急うめだ本店にポップアップストアをオープン！関西初上陸の春限定サンドや人気の極厚バターサンド、そして阪急うめだ本店限定のアソートまで登場します。手にした“今”がまさに食べごろ。わたしたち苺の料理人が追求した、苺を超えたおいしさをたっぷりお楽しみください。

関西発上陸！いちごづくしの春限定サンド『いちごダブルサンド』

甘く濃厚にとろけだす苺の美味しさたっぷり。真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」をとろっと煮詰めたコンフィチュール。いちごの王様「あまおう苺」の芳醇な甘みを溶かしこんだ苺ショコラ。ふたつの苺味が柔らかなまま合わさった “とろけるダブルメルト製法” の生み出す至福の美味しさを、しっとりしたクッキーでサンドしました。お口の中でふたつのいちごがとろっと溢れるやわらか食感にきっと驚いてしまうはず。苺の香りに包まれる、春だけのときめきをぜひお楽しみください。

画像は8個入

【商品名】いちごダブルサンド

【価 格】

4個入 1,296円(本体価格1,200円)

8個入 2,484円(本体価格2,300円)

※アルコール含有量：約0.06%

春限定のダブル苺仕立て！極厚バターサンド『いちごバターサンド〈ダブル苺〉』

「VERY RUBY CUT」で行列必至の極厚『いちごバターサンド』が、バタークリームもジューシーな苺仕立てになって登場！素晴らしい香りが特徴の苺「サンアンドレアス種」の果肉を苺のピューレで煮込んで仕立てた、苺本来の甘みと酸味を味わえる苺コンフィチュールジュレに、爽やかな苺ホイップバタークリーム。ダブルの苺の美味しさをとろとろ混ぜて贅沢な厚みのまま、発酵バター香るクッキーではさみました。ひと口ごとに苺の甘酸っぱさがふわっと広がり、バターのコクがやさしく溶けていく、春が待ち遠しくなりそうな苺づくしの極厚バターサンドをたっぷりご堪能ください。

【価 格】

3個入 1,674円(本体価格1,550円)

※おひとり様2箱まで

※なくなり次第終了

※要冷蔵

※配送は承っておりません

阪急うめだ本店限定。3種の美味しさを楽しむ『いちご缶 うめだエディション』

ブランドカラーである真っ赤ないちご色が目を引く、阪急うめだ本店限定のアソート『いちご缶 うめだエディション』。エンボス加工されたいちごが描かれたデザイン性のあるパッケージに、思わずうっとりしてしまいそう。お菓子を食べ終わった後は大切なものを入れる小物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつでもそばに置いておきたい可愛さです。

中には「VERY RUBY CUT」の代表作である『いちごミルクサンド』と春限定の最新作『いちごダブルサンド』、いちごとカスタードの香りを香ばしい食感で頬ばるパイ『いちごクリームパイ』を詰合せました。気になる3種を一度に楽しめる、阪急うめだ本店でしか手に入らない詰合せです。

【価 格】2,268円(本体価格2,100円)

【内 容】

いちごミルクサンド2個、いちごダブルサンド2個、いちごクリームパイ1個

その他「VERY RUBY CUT」いちごスイーツのラインアップ

さらに美味しくリニューアルした代表作『いちごミルクサンド』

真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の“イタリア産サブリナ苺”をとろっと煮詰めたコンフィチュールと、練乳ミルクのコクをなめらかに練り上げたホワイトショコラ。ふたつが柔らかなまま合わさった“とろけるダブルメルト製法”の生み出す美味しさを、しっとりしたクッキーでサンド。いちご感がアップし、さらに美味しくリニューアル！

【価 格】5個入 1,275円(本体価格 1,180円)、8個入 1,989円(本体価格 1,841円)、12個入 2,981円(本体価格 2,760円)

いちごの王様“あまおう苺”の『いちごチーズケーキ』

あまおう苺100％の果肉と果汁をとろっと煮詰めた優しい甘さのコンフィチュールに、クランベリー果肉のしっかり食感を加え、クリームチーズとカマンベールチーズで、じっくり・しっとり・ジューシーに焼き上げました。

【価 格】

4個入 1,275円(本体価格1,180円)

いちごとカスタードの香りを香ばしい食感で頬ばるパイ『いちごクリームパイ』

爽やかな酸味とフレッシュな香りで知られる「ポーランド産センガセンガナ苺」をフリーズドライに仕立て、カスタードとラムの香りをきかせた柔らかないちごクリームに散りばめました。108層に折り上げたサクサク香ばしいパイ生地には、ストロベリーシュガーをまぶしていちご尽くしに。サクッと頬張れば、いちごとカスタードの至福の美味しさがお口いっぱい広がります。

【価 格】5個入 1,350円(本体価格1,250円)

いちごを楽しむ贅沢を贈る詰合せ『ベリールビーギフト』

代表作『いちごミルクサンド』とあまおう苺のしっとりジューシーな『いちごチーズケーキ』、香ばしい食感の『いちごクリームパイ』も添えました。

【価 格】

9個入 2,700円(本体価格2,500円)

13個入 3,780円(本体価格3,500円)

『苺の生ショコラケーキ THEいちごルビー』

開けたとたんきっと笑顔に。真っ赤なルビーのように輝く、いちごの宝石箱です。ひとつひとつのいちご達は、なめらかな口どけにこだわった苺の生ショコラ仕立て。とろっと甘酸っぱいあまおう苺ソースを中に秘めました。

【価 格】5個入 2,376円(本体価格2,200円)

※おひとり様2箱まで

※なくなり次第終了

※要冷蔵

※配送は承っておりません

催事情報

【期間】2026年3月15日(日)～3月24日(火)

【場所】阪急うめだ本店 地下1階 食品売場『ツリーテラス』

※表示の価格は、参考小売価格です

※おひとり様「全商品合計で20箱まで」の販売とさせていただきます

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください



VERY RUBY CUTとは

・公式ホームページ

・公式Instagram

コンセプトは、“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”。世界中から“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、“おいしい食感”にもこだわりました。手にした“今”がまさに食べごろ。わたしたち苺の料理人が追求した、苺を超えたおいしさをたっぷりとお楽しみください。



■BRAND STORY

いちごよりおいしい“いちごスイーツ”

真っ赤で、甘酸っぱくて、ジューシー…“いちご” を味わいつくすため、バターやクリーム、ショコラなど素材を選び、食感にもとことんこだわりました。「VERY RUBY CUT」はいちごの魅力を料理する“いちごスイーツ” 専門店です。