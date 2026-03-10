超人気店「七宝麻辣湯」初の監修商品！「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」3月17日（火）より全国発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が初監修した「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」を、冷凍食品からクックイックシリーズとして3月17日（火）より順次、全国のセブン-イレブンにて発売いたします。

昨年ブレイクして以来、ブームが冷めやらない「麻辣湯」。中国・四川省発祥、花椒（ホワジャオ）をはじめとした香辛料や唐辛子を使ったしびれる辛さが特長で、Z世代の女性を中心に絶大な人気を誇るメニューです。

美容や健康意識の高い若年女性にも人気が高く、日本における「麻辣湯」ブームの火付け役とも言える「七宝麻辣湯」が初めて監修した本格的な麻辣湯を近くのセブン-イレブンでご購入いただけます。また、本商品は冷凍食品として発売。お店のような深いコクと本格的な香辛料の香り・辛さが楽しめるスープが、自宅の鍋で約8分温めるだけで完成します。話題の「麻辣湯」を手軽に楽しめる本格的な「タイパ・グルメ」です。この機会にぜひ一度、ご賞味ください。

クックイックシリーズ

簡単・時短調理の冷凍食品は需要が高まっている中で、電子レンジで調理する簡単便利な冷凍食品はもちろんのこと、フライパンやトースターなどでひと手間かけてより出来立ての美味しい食事が準備できる冷凍食品が特に伸長しています。そこで、セブン-イレブンから『簡単便利』と『より一層の美味しさ』を両立した新コンセプト『クックイック』シリーズを24年11月より発売しています。

美容や健康意識の高い若年女性に絶大な人気を誇る「七宝麻辣湯」が初監修！

行列の絶えない人気店「七宝麻辣湯」監修の本格麻辣湯が冷凍食品として登場。14種類の香辛料によるしびれと辛さ、深いコクのあるスープが、自宅の鍋で約8分温めるだけで楽しめる、究極の「タイパ・グルメ」です。

■セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯

価格：548円（税込591.84円）

発売日：3月17日（火）～順次

販売エリア：全国

14種類の香辛料がもたらす本格的なしびれ感と辛さ

14種類の香辛料がもたらす心地よい刺激と、芯から温まる体験を味わえます。一口食べれば、華やかなスパイスの香りとしびれる辛さが、一日のストレスを吹き飛ばし、心も身体もデトックスされること、間違いなし！

ヘルシーかつ満足感たっぷりの豊富なセット具材と春雨

白菜、きくらげ、舞茸、鶏肉団子、豚肉、春雨といった豊富なセット具材で、ヘルシーかつ満足感のある仕上がり。さらにお好みで豆腐などを入れたアレンジも楽しめます。

「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」

石神秀幸氏が2003年にシンガポールで「麻辣湯」に出会い、日本で今までになかった食文化として根付かせて、広めていきたいと奮起。中国で200軒以上の麻辣湯を食べ歩き、そのうち２軒の店舗では自ら働き、研究を重ねました。オリジナルの麻辣湯を開発し、2007年にスープ春雨専門店として「七宝麻辣湯」を渋谷にオープン。「美味しく食事しながら身体を内側から元気にする、美容健康・医食同源」をコンセプトにトッピングや辛さが選べるスパイシーなスープ春雨や薬膳火鍋を提供しています。

担当者コメント

「本格的な麻辣湯を食べたいけれど、お店に行く時間がない」「自宅でもお店のような本格的な美味しさを楽しみたい」というニーズに応えるために、本商品の開発がスタートしました。セブンプレミアムの冷凍技術と「七宝麻辣湯」のこだわりを融合させ、コンビニグルメの枠を超えた本格感と手軽さの両立を目指して開発した一品で、冷凍食品だからこそ実現できた、煮込むだけの本格クオリティを味わえます。新生活に向けての準備や、年度末で忙しくなる3月。忙しい中でも、手軽にご自宅で専門店気分を楽しめる「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」を、ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。