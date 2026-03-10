＜さくらももこ「コジコジ」×イオン＞「超！春トク祭り」特別企画！コジコジコラボのオリジナルグッズがイオン限定で登場

イオン株式会社

イオンリテールは３月２０日（金・祝）から開催する春の大型セール「イオン 超！春トク祭り」の特別企画として、「イオン」「イオンスタイル」等の店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、さくらももこさん原作の幅広い世代に人気の作品「コジコジ」とのコラボレーション企画を実施します。

「イオン 超！春トク祭り」は春の大型セールで、食品や衣料品、暮らしの品でお買得な商品を豊富に展開するほか、セールをより楽しんでいただけるようオリジナル商品などを展開します。

今年の「イオン 超！春トク祭り」では、３月２０日（金・祝）より、「イオン」「イオンスタイル」※１）約１００店舗にて「コジコジ」とのコラボアイテム計３８品目(イオンオリジナルデザイン３４品目＋超！春トク祭りオリジナルデザイン４品目)をイオン限定販売します。クリアファイルやアクリルチャーム、アクリルヘアクリップなど、春からの新生活で思わず使いたくなるようなステーショナリーや雑貨を豊富にご用意しています。

また３月１０日（火）より、ギフトラッピングにぴったりの、オリジナルデザイン巾着・紙袋も数量限定・店頭限定にて販売します。

さらに、２９歳以下のお客さまを対象とした「＃Ｕ２９パンダパスでおトクになっちゃうンダ！」企画も同時開催します。北海道の「イオン」、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」、北海道・東北の「イオンスーパーセンター」にて、ＷＥＢクーポンの提示でもらえる、「コジコジ」とイオンのキャラクター「チアパンダ」がコラボしたイオン限定オリジナルノベルティグッズの配布(数量限定)や、おトクな割引特典を提供し、春の新生活を盛り上げます。（配布条件あり。詳しくは特設サイトをご確認下さい。）

３月１３日(金)～【コジコジ×チアパンダ 桜コレクションシール】

３月２０日(金・祝)～【コジコジ×チアパンダ チャーム付き桜ジッパーケース】

イオンリテールはこれからも、毎日にわくわくと楽しさを感じていただける商品・企画をお届けしてまいります。

【オリジナルグッズの販売について】

＜イオンオリジナルデザイン＞

発売日：２０２６年３月２０日（金・祝）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」最大約１００店舗※１）

品目数：３４品目

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10)

■ミニチュアアクリルブロック

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円※２）

■アクリルチャーム

価格：本体７４８円（税込８２２.８０円※２）

■缶バッジ

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

■アクリルステッカー

価格：本体６４８円（税込７１２.８０円※２）

■ステッカー

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

■アンブレラマーカー

価格：本体４９８円（税込５４７.８０円※２）

■フードクリップ

価格：本体７９８円（税込８７７.８０円※２）

■アクリルヘアクリップ

価格：本体９８０円（税込１,０７８円※２）

■ダイカットカード

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

■クリアファイル

価格：本体４９８円（税込５４７.８０円※２）

＜イオン 超！春トクオリジナルデザイン＞

“イオン 超！春トク祭り”オリジナルデザインを使用したイオンでしか手に入らない限定アイテムです。

また、イオンスタイルオンラインでは先着でＥＣ限定のおまけセットの販売を実施します。

事前予約開始日：２０２６年３月１０日（火）１０時～

店頭販売開始日：２０２６年３月２０日（金・祝）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」最大約７０店舗※１）

品目数：４品目

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400177&psc=5&utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202603_10)

■ダイカットカード

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

■クリアファイル

価格：本体４９８円（税込５４７.８０円※２）

■ミニチュアアクリルスタンド

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円※２）

■ステッカー

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

【コジコジラッピンググッズの販売について】

発売日：２０２６年３月１０日（火）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」最大約１９１店舗※１）（実店舗のみでの販売）

品目数：２品目

＜商品一覧＞

■コジコジ桜ラッピングバッグ

価格：本体２５０円（税込２７５円※２）

■コジコジギフト巾着

価格：本体５００円（税込５５０円※２）

【「＃Ｕ２９パンダパスでおトクになっちゃうンダ！」企画について】

超！春トク祭り「＃Ｕ２９パンダパス」特設サイトより、２９歳以下のお客さまに「＃Ｕ２９パンダパス」を進呈します。直営売場でのパスのご提示で、食品や日用品、衣料品などの対象商品購入に使える割引特典や、「コジコジ」とコラボしたイオン限定オリジナルノベルティグッズを数量限定でプレゼントします。

対象店舗：北海道の「イオン」、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」、北海道・東北の「イオンスーパーセンター」の直営売場（一部店舗ではご利用いただけません）

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/u29plus/

（１）割引パス

進呈期間：３月１０日（火）～３月３１日（火）（期間中何度も利用可）

内容：食品や日用品、衣料品などの対象商品購入に使える５～１０％の割引を適用

（２）グッズパス

進呈期間：３月１３日（金）・３月２０日（金・祝）～３月３１日（火）（期間中１日１回 何日でも使用可能）

内容：「コジコジ」とイオン 超！春トク祭りのキャラクター「チアパンダ」がコラボレーションしたオリジナルノベルティグッズを先着にて進呈

１. ３月１３日(金)～３月３１日(火)

コジコジ×チアパンダ 桜コレクションシール（全１０種＋３種シークレットデザイン）

※１セットにつき２枚入り ※ランダム配布となります。

※各店舗ごとに配布数量が異なります。※無くなり次第終了となります。

２. ３月２０日(金・祝)～３月３１日(火)

コジコジ×チアパンダ チャーム付き桜ジッパーケース (全５種)

「イオン」「イオンスタイル」の直営売場での各日１,０００円（税込み）以上の購入レシートのご提示とＷＥＢクーポンのご提示で先着にて進呈します。※ランダム配布となります。

※各店舗ごとに配布数量が異なります。※無くなり次第終了となります。

※詳しい入手条件は特設サイトをご確認下さい。

【コジコジについて】

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

【チアパンダについて】

春の催事を盛り上げる、フレッシュなパンダ。

みんなのチャレンジや新生活を応援するため、春になるとイオンにやってくる。

好きな言葉は「努力」と「汗」。

両手のポンポンは、桜の花びらで手作りしたらしい。

幼なじみのブラックパンダとは、犬猿の仲。

＜イオン 超！春トク祭り 特設サイト＞

https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/harutoku/

※１：一部取り扱いのない店舗がございます。店舗によって取り扱い商品は異なります。

※２：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

以上