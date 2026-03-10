広告分析SaaS「動画広告分析Pro」、業界初のMCPサーバーを正式提供-AIが広告データを自動で取得・分析する時代へ

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、広告クリエイティブ分析SaaS「動画広告分析Pro」のデータにAIツールから直接アクセスできる「DPro MCPサーバー」を正式リリースいたしました。

MCP（Model Context Protocol）は、AIアシスタントと外部データソースを接続するためのオープンプロトコルです。DPro MCPサーバーを利用することで、Claude Code等のAIツールから自然言語で話しかけるだけで、動画広告分析Proが保有する主要13媒体の広告データの検索・分析・レポート作成までを一気通貫で自動実行できます。

トライアル申込：https://forms.gle/uaJLXp37KbARFkDw6

開発の背景：広告リサーチは「人間がやるべき仕事」なのか

デジタル広告の運用現場において、競合クリエイティブの分析やトレンド把握は成果を左右する重要業務です。しかし、その実態は極めて労働集約的です。

- 毎日のルーティンに埋もれる時間「朝イチで競合の出稿状況をチェックし、気になる広告をスプレッドシートにまとめ、社内チャットで共有する」--この作業だけで毎朝30分～1時間を費やしているマーケターは少なくありません。- 分析と企画の断絶広告データを調べるツールと、そのデータをもとにクリエイティブを企画するツールは別々です。人間がその間を行き来し、データをコピー＆ペーストし、文脈を補いながら作業する--この「つなぎ」の工数が、本来注力すべき戦略立案の時間を圧迫しています。- ナレッジが属人化する「あの人の競合分析は精度が高い」「あの人のレポートはわかりやすい」。優秀なマーケターのリサーチ手法や分析の切り口は、個人の経験則に閉じたままです。チームで再現可能な形にはなっていません。

DPro MCPサーバーは、この「リサーチの労働集約性」「ツール間の断絶」「ナレッジの属人化」という3つの構造課題を、AIとデータの直結によって一気に解消するために開発されました。

DPro MCPサーバーでできること：「話しかけるだけ」で広告分析が完結する

DPro MCPサーバーの最大の特長は、AIツールと広告データが"シームレスにつながっている"点です。人間がデータを取得してAIに渡す必要はありません。AIが自らDProのデータベースにアクセスし、分析し、アウトプットまで一気に実行します。

活用イメージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140101/table/65_1_333846fd3707db8c029e59cbfeb33889.jpg?v=202603101251 ]

毎朝の競合チェックを完全自動化

「美容系の直近7日間で広告費が多い順にTOP10を出して、それぞれのLPの訴求ポイントを比較分析して」

この一言で、AIが自動的にDProのデータを検索→LP内容を取得→訴求の比較表を生成します。従来30分～1時間かかっていた朝の競合チェックが、数分で完了します。

競合の新規クリエイティブを自動検知

「プロテイン関連の新規出稿を直近3日で検索して、新しい訴求パターンがあれば教えて」

市場の変化をリアルタイムにキャッチし、対応策を即座に検討できます。

レポート作成の自動化

「先月の健康食品ジャンルのクリエイティブトレンドをまとめて、クライアント向けレポートの下書きを作って」

データ収集からレポート作成まで、AIが一貫して実行。マーケターは内容の確認と戦略判断に集中できます。

なぜMCPなのか：「コピー＆ペースト」が消える未来

従来のAI活用では、広告データの取得は人間が行い、そのデータをチャットAIに貼り付けて分析を依頼するという手順が必要でした。この「人間がデータを運ぶ」工程が、実はAI活用の最大のボトルネックです。

MCP（Model Context Protocol）は、Anthropic社が策定したAIとデータソースを接続するためのオープンプロトコルです。DPro MCPサーバーを導入することで、この「人間が間に挟まなければならない」というボトルネックが完全に解消されます。

MCPの3つの優位性：

1. シームレスな接続

AIツールからDProのデータに直接アクセス。コピー＆ペーストも、手動でのデータ出力も不要です。



2. コンテキストの自動保持

Claude Code等のAIツールと組み合わせることで、御社のビジネス文脈（ターゲット顧客・競合状況・過去の分析結果）をAIが記憶した状態で分析を実行。毎回ゼロからの説明が不要になります。

3. 使うほど価値が上がる

AIに蓄積される分析ナレッジとDProのリアルタイムデータが掛け合わされることで、時間が経つほど分析の精度と提案の質が向上します。後から同じツールを導入しても、データの蓄積差で追いつくことが困難な構造です。

▼ トライアルのお申し込みはこちら

https://forms.gle/uaJLXp37KbARFkDw6

「動画広告分析Pro」について

動画広告分析Proは、Web広告クリエイティブの競合リサーチツールとして2,000社以上に導入されているSaaSプラットフォームです。主要13媒体（YouTube・Meta・TikTok・LINE・X等）を横断し、バズ広告の発見、ジャンル別ランキング、広告主アナリティクス、AIバナー・素材生成などを提供。継続率97%を誇り、広告運用者・マーケターの業務効率化を支援しています。

公式サイト：https://kashika-20mile.com/dpro/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com