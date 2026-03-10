重さわずか7.5kg、価格約12万円。夜間工事用照明を「大型設備」から「携帯工具」へ

明成車輌株式会社

建設機械・車両関連事業を展開する 明成車輌株式会社（本社：京都市南区） は、夜間工事における照明設備の課題を解決する新製品 「MEISEIポータブル照明」(https://meiseihosou.stores.jp/) を予約発売開始いたします。

本製品は、従来の夜間工事用照明（いわゆるバルーンライト）と比較して 圧倒的な軽量化と低コスト化を実現。重量わずか 7.5kg、価格は 約12万円 と、従来の照明設備（発電機・蓄電池含め約100万円）と比べて導入しやすい価格帯となっています。

予約販売期間中（3/10から3/30まで）は99,792円（税込）での販売となります。

また、車両に取り付けて使用できるマグネット固定機能など、現場の使い勝手を重視した設計により、夜間工事の安全性向上と作業効率化に貢献します。

開発の背景

道路工事やインフラ工事では、交通への影響を抑えるため 夜間施工 が多く行われています。

しかし従来の夜間照明設備には以下の課題がありました。

・発電機や蓄電池が重く運搬が困難

・照明機材が大型で収納スペースを取る

・導入、運用コストが高い

・設置条件がある

これらの問題は、特に中小規模の建設会社や舗装会社にとって大きな負担となっています。

明成車輌株式会社では、こうした現場の課題を解決するため

「軽量・コンパクト・低コスト・どこでもすぐ使える夜間照明」をコンセプトに本製品を開発しました。

製品の特徴持ち手があり、誰でも手軽に持てるコンパクト設計(62X26X43[cm])１. わずか7.5kgの軽量設計

本体重量は 約7.5kg。 従来の大型照明（10kg以上）は台車にエンジン式の発電機または蓄電池を積み運搬していたが、「MEISEIポータブル照明」は作業員一人でも簡単に持ち運びが可能です。

車両への常備や資材車での運搬も容易で、必要な場所へすぐに設置できます。

アームが無段階で伸縮するため、狭所でも使用でき、屋内作業にも適しています。

２. 最大高さ1.8mの伸縮ポール

本体には 伸縮式アームを搭載。

ポールを伸ばすことで 最大1.8mの高さまで照明を上げることができ、従来の夜間工事照明と同様の使い方が可能です。

荷台に乗せれば高さは３m以上、遠方からでも現場の存在を知らせ、安全確保にも寄与。従来の荷物を積載する平ボディ車両を規制車のように運用することも可能です。

照明部が高さ1.8mまで無段階で「伸びる」底面に強力なマグネットを4つ備えていますので「安定」３. 強力マグネットで車両に設置可能

本体底面には 4つの強力磁石 を装備。

以下のような用途で活用できます。

・ダンプトラック

・平ボディトラック（規制車両）

・舗装用タイヤローラー

・建設機械（アスファルトフィニッシャー）

車両に設置することで 緊急規制車としての利用や、施工用照明としての活用も可能になります。

４.夜間工事も余裕の17時間（MIDモード）ロングラン＆高輝度LED

連続使用時間は、

・HIモード(10500lm)：6.5時間

・MIDモード(5000lm)：17時間

・LOWモード(1700lm)：25時間

でMIDモードとの併用で夜間工事も余裕です。

また、照明部の反対側には点滅式のREDビーコンも搭載。

充電時間は家庭用コンセント(100V)で６時間となっています。

夜間工事も余裕のロングラン設計ルーフ上にも強力設置荷台にもガッチリ固定今後の展開

京都の道路舗装機械レンタル会社・明成車輌株式会社は、建設現場の人手不足・高齢化に起因する「重い」、「きつい」、「面倒」なオペレーションを「軽く」、「軽快で」、「簡単」に変えていくアイテムを引き続き開発・リリースし、『工事現場に革命を』起こして参ります。

購入はこちらから :https://meiseihosou.stores.jp/道路舗装工場用品を豊富にラインナップ。明成車輌株式会社が運営するEC SHOP

会社名：明成車輌株式会社

本社：京都市南区吉祥院長田町556

代表取締役：三宅 将喜

設立：2004年7月

資本金：2,100万円

事業内容：

・道路標識車の開発・販売・整備・リース・レンタル

・自動車の販売・整備車検・リース・レンタル

・建設機械の販売・整備・リース・レンタル

・重機廻送（貨物自動車運送事業）

・古物営業法に基づく古物営業(中古重機の販売)

・工事・保安用品・規制車両の販売・リース・レンタル

・電動モビリティ(電動キックボード、電動自転車、特定小型原付)の販売・整備

関連サイト：

・ホームページ

https://www.meisei-syaryo.jp

・公式オンラインショップ「MS HOSO SHOP」(販売サイト)

https://meiseihosou.stores.jp

・工事用品オンラインショップ「MS HOSO SHOP」公式Youtube Channel(https://www.youtube.com/shorts/Z1mCn2EQ10o)

★商品に関するお問い合わせ★

本社（統括マネージャ：橋本輝彦）

・電話：075-672-0121

・メール ：meiseisharyo@gmail.com

・第２土、日祝休み

担当窓口（開発担当者：増田聡）

・電話：075-691-1113

・ファクス：075-691-1119

・メール ：meiseiminamieigyo@gmail.com

・土日祝休み