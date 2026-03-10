1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ」「のびっこジャンボ 豊橋南店」が４月３日(金)オープン！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、2026年4 月3日(金)、愛知県豊橋市のイオン豊橋南店に、1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ 豊橋南店」をオープンいたします。この施設は、0歳から12歳までの子どもとそのファミリーを対象とした、家族みんなが一日中笑顔で過ごせる屋内型プレイグラウンドです。

●低価格、長時間、天候に関係なく、屋内でも思い切り遊べるプレイグラウンド

「のびっこジャンボ」は、「家族で1日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」をコンセプトに、お子さまがのびのびとからだを動かして遊べるコンテンツが満載です。青い海が広がるような開放的な空間に、ボールプールや大型ブロック、なりきり遊びコーナー、サーキットコーナーやブランコなど、たくさんの遊びがあり、家族で丸一日楽しめる施設です。

また、子育て世代のニーズにお応えし、地域最安値を目指した入場料、飲食物の持ち込みOK、保護者さまの途中交代OK、再入場OKで、０歳のお子さまは入場無料※です。飲食エリアも完備し、付き添いの保護者さまも快適にお過ごしいただけます。この施設は、共働き世代の増加に伴い、家族で過ごす時間を大切にしたいという需要の高まりに合わせた、家族みんなの『えがお時間』が増えるプレイグラウンドです。

※当社無料アプリ「トットット」会員さま限定

●「のびっこジャンボ 豊橋南店」 たっぷり遊べるたくさんの遊具やコンテンツ

ブランコやトランポリン、ボールプール、なりきり遊びコーナー、サーキットコーナー、ふわふわ風船、大型ブロックなど、お子さまが思いっきりからだを動かして楽しめるコンテンツをたくさんご用意しています。ベビーエリアには赤ちゃん専用のおもちゃもあるので小さなお子さまも安心して遊べます。アミューズメント用のゲーム機は、お金を気にせず何度でも遊べます。※シール機は1組1回の回数制限あり

＜飲食エリア＞

遊び疲れた時には飲食エリアでひとやすみ。飲食物持ち込み自由なのでお好きなタイミングでランチを食べたり、おやつを食べながらおしゃべりを楽しんだり、ゆっくり過ごすことができます。

●低価格でたっぷり遊べる！平日こども１日パック800円！

■当社無料アプリ「トットット」会員さまご利用料金

・ナイトパックは平日16時～、休日17時～の利用が可能です。

・上記料金は、無料子育て応援アプリ「トットット」に会員登録された方の会員料金です。入場当日にご登録いただいた場合も、当日から会員料金が適用されます。非会員さまは子ども料金のみ+200円となります。

・「トットット」会員に限り０歳は入場無料です。初回の入場時に年齢が分かる証明書(母子手帳等)のご提示が必要です。

※必ず保護者さま(16歳以上)が1名付き添いでご利用ください。

※スクールホリデー期間（春休み・GW・夏休み・冬休み等）は平日でも休日料金となります。

※料金表は3月10日(火)時点のものです。最新の料金は公式HPをご覧ください。

●当社が運営している子育て応援アプリ 「トットット」でスタンプを貯めてオトクにあそべる！

0歳からの子育て応援サービスアプリ「トットット」とは？

「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やおトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることで当社が運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。

「トットット」アプリをダウンロードし、お子さまの情報を登録していただくと…

１.アプリのダウンロード＋会員情報登録で、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！

２.プレイグラウンドのご利用でお子さま1人につき1日最大1スタンプがたまり、５個たまると次回使える割引クーポンをプレゼント！

３.おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！

４.子育てに役立つ情報を配信！

※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。

※スタンプ5個特典クーポンは翌日から使用可能となります。

※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。

※0歳は1歳の誕生月の月末までです。 ※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。

●障がい者割引について

障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID、各種受給者証をご提示のご本人とご同伴者（2名さままで）の方はご利用料金が半額になります。

●のびっこジャンボ 豊橋南店 概要

施設名：のびっこジャンボ 豊橋南店

所在地：愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南店 2階

対象：０歳～12歳のお子さまとその保護者さま

営業時間：10時～19時（最終受付18時30分）

のびっこジャンボ公式HP：https://www.fantasy.co.jp/nobicco/jumbo/

株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,299店舗（2026年2月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

